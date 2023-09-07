Лубинец назвал главные нарушения в системе ВВК и заверил, что проверки закончатся до конца сентября

Главными нарушениями в системе ВВК есть коррупция, очереди, низкие заработные платы сотрудников, отсутствие надлежащих условий для проверки граждан.

Фото: facebook Дмитрий Лубинец

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что проверки военно-врачебных комиссий в Украине закончатся до конца сентября. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

По его словам, главными нарушениями в системе ВВК есть коррупция, очереди, низкие заработные платы сотрудников, отсутствие надлежащих условий для проверки граждан.

«Номер один – это коррупция, номер два – огромные очереди, номер три – маленькие заработные платы, номер четыре – несозданные условия: очень часто мы видели проблемы с доступностью, с воздухом, температурой, особенно в условиях жаркого лета, когда о кондиционерах никто и не слышал. Много технических проблем», - сказал Лубинец.

Он убежден, что полная цифровизация военно-врачебных комиссий является единственным механизмом, чтобы победить существующую в системе ВВК коррупцию. Такова была и одна из рекомендаций Офиса омбудсмена, предоставленных команде новоназначенного министра обороны Рустема Умерова.

«Следующее (что мы рекомендовали – ред.) – это цифровизация очередей, поскольку сейчас она выглядит как та, которую нужно физически отстоять в регистратуре, а уже после можно записаться в цифровую. Это точно не тот вариант, который нам необходим. И третье - это максимально быстрая наработка механизмов единой медицинской базы всех граждан Украины, которые находятся в рядах ВСУ или потенциально могут попасть в ряды ВСУ», - добавил Лубинец.

Он также напомнил, что Офис омбудсмена уже проверил более 70% ВВК (в общей сложности их насчитывают 833) и планирует «до конца месяца завершить проверку всех 100% ВВК, созданных сейчас в Украине».

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