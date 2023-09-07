Лубінець назвав головні порушення в системі ВЛК і запевнив, що перевірки закінчаться до кінця вересня

Головними порушеннями в системі ВЛК є корупція, черги, низькі заробітні плати співробітників, відсутність належних умов для перевірки громадян.

Фото: facebook Дмитро Лубінець

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що перевірки військово-лікарських комісій в Україні закінчаться до кінця вересня. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».

За його словами, головними порушеннями в системі ВЛК є корупція, черги, низькі заробітні плати співробітників, відсутність належних умов для перевірки громадян.

«Номер один - це корупція, номер два - величезні черги, номер три - маленькі заробітні плати, номер чотири - нестворені умови: дуже часто ми бачили проблеми з доступністю, з повітрям, температурою, особливо в умовах спекотного літа, коли про кондиціонери ніхто й не чув. Багато технічних проблем», - сказав Лубінець.

Він переконаний, що повна цифровізація військово-лікарських комісій є єдиним механізмом, щоб перемогти наявну в системі ВЛК корупцію. Такою була й одна з рекомендацій Офісу омбудсмена, наданих команді новопризначеного міністра оборони Рустема Умєрова.

«Наступне (що ми рекомендували – ред.) - це цифровізація черг, оскільки нині вона виглядає, як та, яку потрібно фізично відстояти в реєстратурі, а вже після можна записатися до цифрової. Це точно не той варіант, який нам необхідний. І третє - це максимально швидке напрацювання механізмів єдиної медичної бази всіх громадян України, які перебувають у лавах ЗСУ або які потенційно можуть потрапити до лав ЗСУ», - додав Лубінець.

Він також нагадав, що Офіс омбудсмена вже перевірив понад 70% ВЛК (загалом їх налічують 833) і планує «до кінця місяця завершити перевірку всіх 100% ВЛК, які створені наразі в Україні».

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