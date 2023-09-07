ВККС розглянула питання щодо декларацій суддів

На засіданні колегії ВККС розглядалося питання про недостовірність, у тому числі неповноту тверджень, указаних суддями у декларації доброчесності.

У середу, 6 вересня, колегія Вищої кваліфікаційної комісії суддів України провела засідання, на якому розглядалися питання про недостовірність (у тому числі неповноту) тверджень, указаних суддями у декларації доброчесності.

За результатами засідання Комісія ухвалила такі рішення:

Демидова Світлана Олександрівна, Жовтневий районний суд міста Дніпропетровська - Відклаcти розгляд питання.

Шевчук Андрій Васильович, Оболонський районний суду міста Києва - Задовольнити заяву члена Комісії Кидисюка Романа Анатолійовича про самовідвід стосовно розгляду повідомлення Маселка Романа Анатолійовича щодо інформації, яка може свідчити про недостовірність (у тому числі неповноту) тверджень, указаних суддею у декларації доброчесності судді за 2016 рік.

Раніше ми писали, що ВККС перевірила декларації 5 суддів на доброчесність.

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