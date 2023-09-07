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Ігорю Коломойському вручили ще одну підозру – цього разу від НАБУ

15:30, 7 вересня 2023
Раніше підозру вручала СБУ, але 7 вересня Коломойський отримав нову підозру – від НАБУ.
Ігорю Коломойському вручили ще одну підозру – цього разу від НАБУ
Джерело фото: censor.net
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НАБУ повідомило колишньому бенефіціарному власнику «ПриватБанку» Ігорю Коломойському та ще п’ятьом особам про підозру у заволодінні коштами банку на суму понад 9,2 млрд грн.

«Слідство встановило, що у січні-березні 2015 року кінцевий бенефіціар банку, на той момент Голова Дніпропетровської обласної держадміністрації, розробив план заволодіння коштами ПАТ КБ «ПриватБанк» з метою подальшого фінансування підконтрольної офшорної компанії та збільшення власної частки у статутному капіталі банку. Для цього банк штучно зобов’язали виплатити вказаній підконтрольній компанії понад 9,2 млрд грн під приводом нібито зворотного викупу власних облігацій за завищеною вартістю», - розповіли у НАБУ.

Нагадаємо, що Ігор Коломойський у суботу, 2 вересня, прибув в Шевченківський райсуд Києва. Там йому обирали запобіжний захід.

Засідання відбувалося в закритому режимі, про це клопотали його адвокати.

Суд обрав Ігорю Коломойському запобіжний захід — тримання під вартою строком на два місяці із можливістю внесення застави в розмірі майже 510 мільйонів гривень.

Раніше ми повідомляли, що зранку цього ж дня правоохоронці вручили підозру Ігорю Коломойському за двома статтями. Як зазначили в СБУ, підозра оголошена ст. 190 - шахрайство і за ст. 209 - легалізація майна, одержаного злочинним шляхом.

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