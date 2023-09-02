Ігорю Коломойському повідомили про підозру у шахрайстві і відмиванні грошей

СБУ повідомляє, що протягом 2013-2020 років Коломойський легалізував понад півмільярда грн шляхом їх виводу за кордон, використовуючи при цьому інфраструктуру підконтрольних банківських установ.

Фото: СБУ

Зранку, 2 вересня, правоохоронці вручили підозру Ігорю Коломойському за двома статтями. Як повідомляє СБУ, підозра оголошена ст. 190 - шахрайство і за ст. 209 - легалізація майна, одержаного злочинним шляхом.

Зазначається, що протягом 2013-2020 років Ігор Коломойський легалізував понад півмільярда грн шляхом їх виводу за кордон, використовуючи при цьому інфраструктуру підконтрольних банківських установ.



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