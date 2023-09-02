Игорю Коломойскому сообщили о подозрении в мошенничестве и отмывании денег

СБУ сообщает, что в течение 2013-2020 годов Коломойский легализовал более полумиллиарда гривен путем их вывода за границу, используя при этом инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений.

Фото: СБУ

Утром 2 сентября правоохранители вручили подозрение Игорю Коломойскому по двум статьям. Как сообщает СБУ, подозрение объявлено по ст. 190 – мошенничество и по ст. 209 – легализация имущества, полученного преступным путем.

Отмечается, что в течение 2013-2020 годов Игорь Коломойский легализовал более полумиллиарда гривен путем их вывода за границу, используя при этом инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений.

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