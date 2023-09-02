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Наличие на иждивении военнослужащего трех несовершеннолетних детей не является основанием для отмены приказа о перемещении, – позиция суда

Истец просил разрешить ему прохождение военной службы по месту жительства в Киеве, ссылаясь на наличие у него троих несовершеннолетних детей.

Проведение судебного заседания с помощью телефонного звонка не предусмотрено УПК, – Верховный Суд

В апелляционном суде решили, что адвокату достаточно поучаствовать в заседании по телефону.

Является ли отсутствие в протоколе задержания адвоката сведений об извещении совета адвокатов основанием для признания протокола недопустимым доказательством - позиция Верховного Суда

Также Верховный Суд отметил, что хотя по общему правилу процессуальные решения, которые стали основанием для проведения НСРД, должны быть открыты стороне защиты после завершения досудебного расследования, однако это не исключает возможность их предоставления при рассмотрении дела в суде.

Предложение следователя более подробно рассказать об обстоятельствах совершения преступления не свидетельствует о том, что происходил допрос подозреваемого, а не следственный эксперимент, - КУС ВС

Рассмотрение следственным судьей ходатайства об аресте временно изъятого имущества с нарушением сроков, предусмотренных ст. 171 УПК, не является основанием для признания арестованных вещественных доказательств недопустимыми, - КУС ВС.

До конца года в судах необходимо уволить 620 заместителей руководителей аппаратов судов

Но в судах надеются, что решение ВСП и ГСА еще будет пересмотрено.

  1. В Украине

В ОК «Юг» прокомментировали ночную «атаку беспилотников» на Крымский мост: Враг пытается напрягать ситуацию

09:49, 2 сентября 2023
То, что они каждый раз пытаются напрягать ситуацию вокруг этой конструкции, это как раз их тактика, – сказала Наталья Гуменюк.
В ОК «Юг» прокомментировали ночную «атаку беспилотников» на Крымский мост: Враг пытается напрягать ситуацию
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Российским оккупантам ночью привиделась какая-то "атака беспилотниками" на Крымский мост. Начальник Объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк считает, что таким образом они пытаются напрягать ситуацию.

Она отметила, что конструкция Крымского моста на территории временно оккупированного Крыма лишняя. Поэтому, по ее словам, оккупанты пытаются "угадать время, когда это станет абсолютно всем очевидным".

"То, что они каждый раз пытаются напрягать ситуацию вокруг этой конструкции, это как раз их тактика. Им каким-то образом нужно оправдывать, почему нет возможности использовать этот объект транспортной инфраструктуры", – пояснила Гуменюк в эфире телемарафона.

В частности, она отметила, что подтягивание резервов, пополнение запасов, которое должно было происходить именно через этот мост, не работает в том объеме, на который рассчитывали захватчики.

"Они каждый раз имеют определенную легенду для того, чтобы объяснить свое непонятное другим поведение", - добавила Гуменюк.

Напомним, что в августе на Крымском мосту были взрывы и сообщалось об атаке дронов. 

Также глава СБУ Василий Малюк раскрыл детали выполнения специальной операции, направленной на подрыв Крымского моста 8 октября 2022 года.

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