В ОК «Юг» прокомментировали ночную «атаку беспилотников» на Крымский мост: Враг пытается напрягать ситуацию

То, что они каждый раз пытаются напрягать ситуацию вокруг этой конструкции, это как раз их тактика, – сказала Наталья Гуменюк.

Российским оккупантам ночью привиделась какая-то "атака беспилотниками" на Крымский мост. Начальник Объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк считает, что таким образом они пытаются напрягать ситуацию.

Она отметила, что конструкция Крымского моста на территории временно оккупированного Крыма лишняя. Поэтому, по ее словам, оккупанты пытаются "угадать время, когда это станет абсолютно всем очевидным".

"То, что они каждый раз пытаются напрягать ситуацию вокруг этой конструкции, это как раз их тактика. Им каким-то образом нужно оправдывать, почему нет возможности использовать этот объект транспортной инфраструктуры", – пояснила Гуменюк в эфире телемарафона.

В частности, она отметила, что подтягивание резервов, пополнение запасов, которое должно было происходить именно через этот мост, не работает в том объеме, на который рассчитывали захватчики.

"Они каждый раз имеют определенную легенду для того, чтобы объяснить свое непонятное другим поведение", - добавила Гуменюк.

Напомним, что в августе на Крымском мосту были взрывы и сообщалось об атаке дронов.

Также глава СБУ Василий Малюк раскрыл детали выполнения специальной операции, направленной на подрыв Крымского моста 8 октября 2022 года.

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