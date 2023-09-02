В Украине отмечают День нотариата: что еще празднуют 2 сентября

2 сентября отмечают День окончания Второй мировой войны.

В субботу, 2 сентября, в Украине и мире отмечают ряд праздников. Сегодня в нашей стране празднуют День нотариата — профессиональный праздник нотариусов, утвержденный 22 февраля 2010 года.

Также 2 сентября отмечают День окончания Второй мировой войны. От этой войны пострадали все народы мира. По приблизительным подсчетам погибли около 60 млн человек и еще около 90 млн стали инвалидами.

А еще 2 сентября – Всемирный день бороды. Праздник всегда выпадает на первую субботу сентября. Точное происхождение праздника неизвестно, но по некоторым утверждениям еще у датских викингов был особый день, когда они чествовали бороды. А это было еще в 800 году нашей эры.

Также сегодня - Международный день бекона. Является популярным праздником в США, где бекон очень распространенный продукт. Есть сразу две версии возникновения дня. Одни уверены, что его ввели жители города Брэдфорд (Массачусетс) в 2000 году. В то время как другие считают, что праздник придумала группа аспирантов Калифорнийского университета в 2004 году.

Церковь чтит память мученика Маманта Кесарийского.

Кроме того, 2 сентября в Одессе празднуют День города. Сегодня Одессе исполнилось 229 лет.

Памятные даты:

490 год до н. э. — после победы афинян над армией персидского царя Дария I Великого у Марафона в Афины с хорошей новостью был направлен воин Фитипид;

44 год до н. э. — римский политик и оратор Марк Туллий Цицерон произносит первую из своих 14 политических речей, направленных против Марка Антония, преемника Гая Юлия Цезаря;

31 год до н. э. — битва при Акции, когда Марк Випсаний Агриппа, военачальник римского консула Октавиана, разбивает флот египетской царицы Клеопатры;

1192 год — завершение третьего крестового похода;

1666 год — Большой лондонский пожар загорается и пылает в течение трех дней, разрушив 10 000 зданий, включая собор Старого Павла;

1789 год – основывают министерство финансов США;

1794 год — по инициативе французского эмигранта, герцога Армана Эммануэля дю Плесси де Ришелье на побережье Черного моря начинается строительство будущего города Одессы;

1831 год — выходит первая часть "Вечеров на хуторе возле Диканьки" украинского писателя Николая Гоголя;

1834 год — Сэмюэл Кольт запатентовывает свой револьвер;

1870 год — после поражения в битве у Седана, французская армия капитулирует и сдается в плен прусским войскам;

1889 год — в Мариуполе начинает работать морской порт;

1898 год — британские войска генерала Горация Китченера в битве у Омдурмана одерживают победу над 50-тысячной мусульманской армией;

1918 год — начинается официальный визит Гетмана Украинского Государства Павла Скоропадского в Германию;

1935 год — Джордж Гершвин завершает работу над оперой "Порги и Бесс";

1941 год — похороны в Житомире Николая Сциборского и Емельяна Сеника;

1944 год — Финляндия разрывает дипломатические отношения с Третьим Рейхом и требует до 15 сентября вывести со своей территории все немецкие войска;

1945 год — в гавани Токио на борту линкора "Миссури" подписывают Акт Капитуляции Японской империи во Второй мировой войне;

1945 год — Вьетнам провозглашает свою независимость, образуя Демократическую Республику Вьетнам;

1958 год — впервые выходит в эфир телевидения Китайской Народной Республики;

1967 год — отставной британский офицер Падди Бейтс провозглашает создание на морской платформе у берегов Великобритании независимого Княжества Силандия, предоставляющее гражданство всем желающим;

1978 год — участник группы "Битлз" Джордж Гаррисон женится на Оливии Тринидад Ариас;

1991 год — США признают восстановление независимости Латвии, Литвы и Эстонии;

1993 год — в Узбекистане объявляют о переводе до 2000 года узбекского языка с кириллицы на латинский алфавит;

1996 год — в Украине вместо рубля вводят новую валюту – гривну;

2015 год — Кабинет Министров Украины принимает решение о создании Национальной полиции Украины;

2019 год — ураган Дориан, 5-й категории, разрушает Багамы, погибли по меньшей мере пять человек;

2021 год — с участием Владимира Зеленского в Вашингтоне открывают "Украинский дом".

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