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Наличие на иждивении военнослужащего трех несовершеннолетних детей не является основанием для отмены приказа о перемещении, – позиция суда

Истец просил разрешить ему прохождение военной службы по месту жительства в Киеве, ссылаясь на наличие у него троих несовершеннолетних детей.

Проведение судебного заседания с помощью телефонного звонка не предусмотрено УПК, – Верховный Суд

В апелляционном суде решили, что адвокату достаточно поучаствовать в заседании по телефону.

Является ли отсутствие в протоколе задержания адвоката сведений об извещении совета адвокатов основанием для признания протокола недопустимым доказательством - позиция Верховного Суда

Также Верховный Суд отметил, что хотя по общему правилу процессуальные решения, которые стали основанием для проведения НСРД, должны быть открыты стороне защиты после завершения досудебного расследования, однако это не исключает возможность их предоставления при рассмотрении дела в суде.

Предложение следователя более подробно рассказать об обстоятельствах совершения преступления не свидетельствует о том, что происходил допрос подозреваемого, а не следственный эксперимент, - КУС ВС

Рассмотрение следственным судьей ходатайства об аресте временно изъятого имущества с нарушением сроков, предусмотренных ст. 171 УПК, не является основанием для признания арестованных вещественных доказательств недопустимыми, - КУС ВС.

До конца года в судах необходимо уволить 620 заместителей руководителей аппаратов судов

Но в судах надеются, что решение ВСП и ГСА еще будет пересмотрено.

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В Украине отмечают День нотариата: что еще празднуют 2 сентября

08:56, 2 сентября 2023
2 сентября отмечают День окончания Второй мировой войны.
В Украине отмечают День нотариата: что еще празднуют 2 сентября
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В субботу, 2 сентября, в Украине и мире отмечают ряд праздников. Сегодня в нашей стране празднуют День нотариата — профессиональный праздник нотариусов, утвержденный 22 февраля 2010 года.

Также 2 сентября отмечают День окончания Второй мировой войны. От этой войны пострадали все народы мира. По приблизительным подсчетам погибли около 60 млн человек и еще около 90 млн стали инвалидами.

А еще 2 сентября – Всемирный день бороды. Праздник всегда выпадает на первую субботу сентября. Точное происхождение праздника неизвестно, но по некоторым утверждениям еще у датских викингов был особый день, когда они чествовали бороды. А это было еще в 800 году нашей эры.

Также сегодня - Международный день бекона. Является популярным праздником в США, где бекон очень распространенный продукт. Есть сразу две версии возникновения дня. Одни уверены, что его ввели жители города Брэдфорд (Массачусетс) в 2000 году. В то время как другие считают, что праздник придумала группа аспирантов Калифорнийского университета в 2004 году.

Церковь чтит память мученика Маманта Кесарийского.

Кроме того, 2 сентября в Одессе празднуют День города. Сегодня Одессе исполнилось 229 лет.

Памятные даты:

  • 490 год до н. э. — после победы афинян над армией персидского царя Дария I Великого у Марафона в Афины с хорошей новостью был направлен воин Фитипид;
  • 44 год до н. э. — римский политик и оратор Марк Туллий Цицерон произносит первую из своих 14 политических речей, направленных против Марка Антония, преемника Гая Юлия Цезаря;
  • 31 год до н. э. — битва при Акции, когда Марк Випсаний Агриппа, военачальник римского консула Октавиана, разбивает флот египетской царицы Клеопатры;
  • 1192 год — завершение третьего крестового похода;
  • 1666 год — Большой лондонский пожар загорается и пылает в течение трех дней, разрушив 10 000 зданий, включая собор Старого Павла;
  • 1789 год – основывают министерство финансов США;
  • 1794 год — по инициативе французского эмигранта, герцога Армана Эммануэля дю Плесси де Ришелье на побережье Черного моря начинается строительство будущего города Одессы;
  • 1831 год — выходит первая часть "Вечеров на хуторе возле Диканьки" украинского писателя Николая Гоголя;
  • 1834 год — Сэмюэл Кольт запатентовывает свой револьвер;
  • 1870 год — после поражения в битве у Седана, французская армия капитулирует и сдается в плен прусским войскам;
  • 1889 год — в Мариуполе начинает работать морской порт;
  • 1898 год — британские войска генерала Горация Китченера в битве у Омдурмана одерживают победу над 50-тысячной мусульманской армией;
  • 1918 год — начинается официальный визит Гетмана Украинского Государства Павла Скоропадского в Германию;
  • 1935 год — Джордж Гершвин завершает работу над оперой "Порги и Бесс";
  • 1941 год — похороны в Житомире Николая Сциборского и Емельяна Сеника;
  • 1944 год — Финляндия разрывает дипломатические отношения с Третьим Рейхом и требует до 15 сентября вывести со своей территории все немецкие войска;
  • 1945 год — в гавани Токио на борту линкора "Миссури" подписывают Акт Капитуляции Японской империи во Второй мировой войне;
  • 1945 год — Вьетнам провозглашает свою независимость, образуя Демократическую Республику Вьетнам;
  • 1958 год — впервые выходит в эфир телевидения Китайской Народной Республики;
  • 1967 год — отставной британский офицер Падди Бейтс провозглашает создание на морской платформе у берегов Великобритании независимого Княжества Силандия, предоставляющее гражданство всем желающим;
  • 1978 год — участник группы "Битлз" Джордж Гаррисон женится на Оливии Тринидад Ариас;
  • 1991 год — США признают восстановление независимости Латвии, Литвы и Эстонии;
  • 1993 год — в Узбекистане объявляют о переводе до 2000 года узбекского языка с кириллицы на латинский алфавит;
  • 1996 год — в Украине вместо рубля вводят новую валюту – гривну;
  • 2015 год — Кабинет Министров Украины принимает решение о создании Национальной полиции Украины;
  • 2019 год — ураган Дориан, 5-й категории, разрушает Багамы, погибли по меньшей мере пять человек;
  • 2021 год — с участием Владимира Зеленского в Вашингтоне открывают "Украинский дом".

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