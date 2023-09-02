В Україні відзначають День нотаріату: що ще святкують 2 вересня

2 вересня відзначають День закінчення Другої світової війни.

У суботу, 2 вересня, в Україні і світі відзначають низку свят. Так, сьогодні в нашій країні святкують День нотаріату — професійне свято нотаріусів, затверджене 22 лютого 2010 року.

Також 2 вересня відзначають День закінчення Другої світової війни. Від цієї війни постраждали всі народи світу. За приблизними підрахунками загинуло близько 60 млн людей та ще близько 90 млн стали інвалідами.

А ще 2 вересня Всесвітній день бороди. Свято завжди припадає на першу суботу вересня. Точне походження свята невідоме, але за деякими ствердженнями ще у данських вікінгів був особливий день, коли вони вшановували бороди. А це було ще 800 року нашої ери.

Також сьогодні Міжнародний день бекону. Є популярним святом у США, де бекон дуже поширений продукт. Існує відразу дві версії виникнення дня. Одні впевнені, що його запровадили мешканці міста Бредфорд (Массачусетс) 2000 року. Тоді як інші вважають, що свято придумала група аспірантів Каліфорнійського університету 2004 року.

Церква вшановує пам'ять мученика Маманта Кесарійського.

Крім цього, 2 вересня в Одесі святкують День міста. Сьогодні Одесі виповнилося 229 років.

Пам’ятні дати:

490 рік до н. е. — після перемоги афінян над армією перського царя Дарія I Великого біля Марафону до Афін з доброю новиною був направлений воїн Фітіпід;

44 рік до н. е. — римський політик і оратор Марк Туллій Цицерон виголошує першу зі своїх 14 політичних промов, спрямованих проти Марка Антонія, наступника Гая Юлія Цезаря;

31 рік до н. е. — битва при Акції, коли Марк Віпсаній Агріппа, воєначальник римського консула Октавіана, розбиває флот єгипетської цариці Клеопатри;

1192 рік — завершення третього хрестового походу;

1666 рік — Велика лондонська пожежа спалахує і палає впродовж трьох днів, зруйнувавши 10 000 будівель, включаючи собор Старого Павла;

1789 рік — засновують міністерство фінансів США;

1794 рік — з ініціативи французького еміґранта, герцоґа Армана Еммануеля дю Плессі де Рішельє на узбережжі Чорного моря починається будівництво майбутнього міста Одеси;

1831 рік — виходить друком перша частина "Вечорів на хуторі біля Диканьки" українського письменника Миколи Гоголя;

1834 рік — Семюел Кольт запатентовує свій револьвер;

1870 рік — після поразки в битві біля Седана, французька армія капітулює і здається в полон пруським військам;

1889 рік — в Маріуполі починає працювати морський порт;

1898 рік — британські війська генерала Горація Кітченера в битві біля Омдурмана здобувають перемогу над 50-тисячною мусульманською армією;

1918 рік — розпочинається офіційний візит Гетьмана Української Держави Павла Скоропадського до Німеччини;

1935 рік — Джордж Ґершвін завершує роботу над оперою "Поргі і Бесс";

1941 рік — похорон у Житомирі Миколи Сціборського та Омеляна Сеника;

1944 рік — Фінляндія розриває дипломатичні стосунки з Третім Рейхом і ставить вимогу до 15 вересня вивести зі своєї території всі німецькі війська;

1945 рік — в гавані Токіо на борту лінкора "Міссурі" підписують Акт Капітуляції Японської імперії у Другій світовій війні;

1945 рік — В'єтнам проголошує свою незалежність, утворюючи Демократичну Республіку В'єтнам;

1958 рік — вперше виходить в етер телебачення Китайської Народної Республіки;

1967 рік — відставний британський офіцер Падді Бейтс проголошує створення на морській платформі біля берегів Великої Британії незалежного Князівства Сіландія, яке надає громадянство всім охочим;

1978 рік — учасник групи "Бітлз" Джордж Гаррісон одружується з Оливією Тринідад Аріас;

1991 рік — США визнають відновлення незалежності Латвії, Литви й Естонії;

1993 рік — в Узбекистані оголошують про переведення до 2000 року узбецької мови з кирилиці на латинську абетку;

1996 рік — в Україні замість карбованця вводять нову валюту — гривню;

2015 рік — Кабінет Міністрів України ухвалює рішення про створення Національної поліції України;

2019 рік — ураган Доріан, 5-ї категорії, руйнує Багами, загинуло щонайменше п'ять осіб;

2021 рік — за участю Володимира Зеленського у Вашингтоні відкривають "Український дім".

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