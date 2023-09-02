В ОК «Південь» прокоментували нічну «атаку безпілотників» на Кримський міст: Ворог намагається напружувати ситуацію

Те, що вони кожного разу намагаються напружувати ситуацію навколо цієї конструкції, це як раз їхня тактика, — сказала Наталія Гуменюк.

Російським окупантам вночі примарилася якась "атака безпілотниками" на Кримський міст. Начальниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк вважає, що таким чином вони намагаються напружувати ситуацію.

Вона зазначила, що конструкція Кримського мосту на території тимчасово окупованого Криму є зайвою. Тому, за її словами, окупанти намагаються "вгадати час, коли це стане абсолютно всім очевидним".

"Те, що вони кожного разу намагаються напружувати ситуацію навколо цієї конструкції, це як раз їхня тактика. Їм якимось чином треба виправдовувати, чому немає можливості використовувати цей об'єкт транспортної інфраструктури", - пояснила Гуменюк в ефірі телемарафону.

Зокрема вона наголосила, що підтягування резервів, поповнення запасів, яке мало відбуватися саме через цей міст, не працює в тому обсязі на який розраховували загарбники.

"Вони щоразу мають певну легенду для того, щоб пояснити свою незрозумілу іншим поведінку", - додала Гуменюк.

Нагадаємо, що у серпні на Кримському мосту були вибухи і повідомлялося про атаку дронів.

Також глава СБУ Василь Малюк розкрив деталі виконання спеціальної операції, спрямованої на підрив Кримського мосту 8 жовтня 2022 року.

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