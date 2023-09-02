Два місяці тримання під вартою або застава у понад 509 млн грн — суд визначив запобіжний захід Коломойському

Суддя визначив запобіжний захід для Ігоря Коломойського.

Джерело фото: скріншот із відео Радіо Свобода

Суд обрав Ігорю Коломойському запобіжний захід — тримання під вартою строком 60 днів із можливістю внесення застави в розмірі майже 510 мільйонів гривень.

Нагадаємо, що Ігор Коломойський у суботу, 2 вересня, прибув в Шевченківський райсуд Києва. Там йому обирали запобіжний захід.

Засідання відбувалося в закритому режимі, про це клопотали його адвокати.

Раніше ми повідомляли, що зранку цього ж дня правоохоронці вручили підозру Ігорю Коломойському за двома статтями. Як зазначили в СБУ, підозра оголошена ст. 190 - шахрайство і за ст. 209 - легалізація майна, одержаного злочинним шляхом.

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