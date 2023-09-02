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  1. У світі

В посольстві відреагували на напад на 10-річного українця у Німеччині

20:27, 2 вересня 2023
У посольстві зазначили, що справа перебуває на контролі консульської служби України.
В посольстві відреагували на напад на 10-річного українця у Німеччині
Джерело фото: GETTY IMAGES
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Генеральне консульство України у Гамбурзі звернулося до Міністерства внутрішніх справ Нижньої Саксонії з проханням про детальне розслідування у справі нападу на десятирічного хлопчика в місті Айнбек.

Про це повідомило посольство України у ФРН.

Відповідне звернення з проханням про детальне з'ясування усіх обставин, розслідування і покарання винних було направлено 28 серпня.

«Українські консули перебувають на постійному зв’язку  з батьками постраждалої дитини та місцевою поліцією. Прокуратура міста Гьоттінген порушила справу за звинуваченням у спробі вбивства», – йдеться у повідомленні.

У посольстві зазначили, що справа перебуває на контролі консульської служби України, яка у тісній взаємодії з компетентними органами Німеччини здійснить усі необхідні кроки для притягнення винного до відповідальності.

У посольстві також розповіли, що напад було скоєно у присутності інших українських дітей, найстаршому з яких було 12 років.

«Національність, громадянство чи походження нападника наразі не встановлено», - зауважили у посольстві.

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