Для посвідчення особи можна використовувати деякі інші документи.

Джерело фото: minre.gov.ua

В Управлінні ДМС у Полтавській області пояснили, як посвідчити особу, поки оформлюється паспорт громадянина України.

Так, для посвідчення особи можна використовувати наступні документи:

закордонний паспорт;

водійське посвідчення;

цифрові документи в мобільному застосунку «Дія», адже вони мають таку ж юридичну силу, як їхній паперовий чи пластиковий аналог;

«єДокумент» – це тимчасовий документ для посвідчення особи у період воєнного стану, він створюється автоматично на підставі даних із BankID або даних біометричного документа.

Також ми писали, що отримати паспорт та номер платника податків можна одночасно: як і де це зробити.

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