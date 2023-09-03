Для удостоверения личности можно использовать некоторые другие документы.

Источник фото: minre.gov.ua

В Управлении ГМС в Полтавской области объяснили, как удостоверить личность, пока оформляется паспорт гражданина Украины.

Так, для удостоверения личности можно использовать следующие документы:

заграничный паспорт;

водительское удостоверение;

цифровые документы в мобильном приложении «Дія», так как они имеют такую же юридическую силу, как их бумажный или пластиковый аналог;

«єДокумент» – это временный документ для удостоверения личности в период военного положения, он создается автоматически на основании данных из BankID или данных биометрического документа.

Также мы писали, что получить паспорт и номер налогоплательщика можно одновременно: как и где это сделать.

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