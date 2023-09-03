Львов внесли в международную платформу популяризации архитектуры ар-нуво

В настоящее время членами организации являются 24 города.

Львов появился на международной платформе по популяризации наследия сецессии (арт-нуво) – Reseau Art-Nouveau Network.

Об этом сообщает координационно-информационный центр по популяризации, сохранению и восстановлению наследия Львова.

Reseau Art-Nouveau Network (RANN) – это международная организация, которая занимается исследованием, сохранением и продвижением наследия арт-нуво, или сецессии или модерна, как этот архитектурный стиль обычно называют в Украине. В настоящее время членами организации являются 24 города.

На сайте представлены 16 объектов львовской сецессии, среди которых чиншовые здания Строменгера, Стоффа, Штаубера, интерьеры бывшей Торгово-промышленной палаты с росписями Феликса Выгживальского и Львовского музыкального колледжа им. С. Людкевича с росписями Модеста Сосенка, а также жемчужина гуцульской сецессии – бывший дом Страхового общества «Днестр» и многие другие ценные сооружения.

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