Коломойский прибыл в Шевченковский райсуд Киева – ему выбирают меру пресечения

Заседание будет в закрытом режиме.

Игорь Коломойский в субботу 2 сентября, прибыл в Шевченковский райсуд Киева. Там ему будут избрать меру пресечения.

Как сообщили в СМИ, заседание будет в закрытом режиме, об этом ходатайствовали его адвокаты.

Ранее мы сообщали, что утром 2 сентября правоохранители вручили подозрение Игорю Коломойскому по двум статьям. Как сообщает СБУ, подозрение объявлено по ст. 190 – мошенничество и по ст. 209 – легализация имущества, полученного преступным путем.

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