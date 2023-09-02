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Верховний Суд розглянув кримінальну справу, де директора ТОВ обвинувачували у невиконанні судового рішення, і нагадав, що є об’єктивною стороною цього злочину

Керівницю ТОВ обвинувачували у тому, що вона, знаючи про існування судового рішення, після отримання матеріалів виконавчого провадження, продовжувала експлуатацію об`єкту, шляхом надання в оренду власного нерухомого майна.

У цивільних, які мають не задекларовану зброю, буде 30 днів на її декларування або здачу, – Рада розгляне законопроект

Цивільні особи, які мають у володінні не задекларовану вогнепальну зброю та боєприпаси до неї, повинні будуть впродовж місяця звернутися до органів Національної поліції для її декларування або здачі.

Обвинувачений бігав по залу судового засідання, ображав і погрожував судді, але з ним нічого вдіяти не змогли

Випадки порушення порядку в судових засіданнях продовжують фіксуватися в судах.

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Застосування поліцейськими вогнепальної зброї має бути детально регламентовано національною владою і має існувати чіткий ланцюг командування, — рішення ЄСПЛ

Європейський суд з прав людини у одній зі справ визнав, що застосування поліцією сили проти заявника було обґрунтованим, але наголосив на хаотичному способі, в який поліція фактично використовувала вогнепальну зброю для затримання водія.

  1. В Україні

Коломойський прибув в Шевченківський райсуд Києва – йому обирають запобіжний захід

19:09, 2 вересня 2023
Засідання буде в закритому режимі.
Коломойський прибув в Шевченківський райсуд Києва – йому обирають запобіжний захід
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Ігор Коломойський у суботу, 2 вересня, прибув в Шевченківський райсуд Києва. Там йому обиратимуть запобіжний захід.

Як повідомили у ЗМІ, засідання буде в закритому режимі, про це клопотали його адвокати.

Раніше ми повідомляли, що зранку, 2 вересня, правоохоронці вручили підозру Ігорю Коломойському за двома статтями. Як повідомляє СБУ, підозра оголошена ст. 190 - шахрайство і за ст. 209 - легалізація майна, одержаного злочинним шляхом.

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