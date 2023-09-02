Коломойський прибув в Шевченківський райсуд Києва – йому обирають запобіжний захід

Засідання буде в закритому режимі.

Ігор Коломойський у суботу, 2 вересня, прибув в Шевченківський райсуд Києва. Там йому обиратимуть запобіжний захід.

Як повідомили у ЗМІ, засідання буде в закритому режимі, про це клопотали його адвокати.

Раніше ми повідомляли, що зранку, 2 вересня, правоохоронці вручили підозру Ігорю Коломойському за двома статтями. Як повідомляє СБУ, підозра оголошена ст. 190 - шахрайство і за ст. 209 - легалізація майна, одержаного злочинним шляхом.

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