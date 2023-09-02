У ПриватБанку попередили про регламентні роботи – коли не працюватиме Приват24

Технологічна пауза в роботі Приват24 та Приват24 для бізнесу триватиме з опівночі до 5 ранку.

Джерело фото: epravda

Приват24 та Приват24 для бізнесу не працюватимуть з 00:00 до 5 ранку через комплекс регламентних робіт, які банк проводитиме у ніч на 3 вересня.

Про це повідомили у ПриватБанку та зазначили, що регламентні роботи проводитимуть у нічний час, коли більшість клієнтів не проводять операцій.

Також у пресслужбі банку попередили, що можливі тимчасові затримки в роботі інших банківських сервісів.

Раніше ми повідомляли, що «ПриватБанк» продовжив дію прострочених карток: нюанси користування.

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