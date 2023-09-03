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  1. В Україні

Куди звернутися дитині щодо захисту прав: добірка організацій

07:39, 3 вересня 2023
В Україні діти мають право на юридичну допомогу.
Куди звернутися дитині щодо захисту прав: добірка організацій
Джерело фото: UainKrakow
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В Україні діє численна кількість організацій та ініціатив, спрямованих на надання юридичної допомоги дітям. Вони працюють для забезпечення прав та захисту наймолодших громадян України, – повідомляє Мінреінтеграції.

Так, українська мережа за права дитини склала перелік таких організацій:

Благодійний фонд «Голоси дітей», де фахівці надають юридичну підтримку родинам з дітьми, які постраждали від війни.

Телефон гарячої лінії: 0 800 210 106.

Міжнародна благодійна організація «Партнерство «Кожній дитині»», де консультують прийомні сім’ї, опікунів, патронатних батьків, а також вихованців інституційних закладів.

Телефон гарячої лінії: (050) 330-51-79.

Всеукраїнська громадська організація «Магнолія», де спеціалізуються на пошуку зниклих безвісти дітей, а також допомагають шукати родичів дитини, яка залишилася сиротою.

Телефон гарячої лінії: 0 800 504 042.

Міжнародна благодійна організація «Благодійний фонд «СОС Дитячі Містечка»», де допомагають одиноким матерям, родинам ВПО, прийомним сім’ям, дітям з інвалідністю й тим, хто постраждав від війни.

Телефон гарячої лінії: (095) 790-13-72.

Мережа центрів безоплатної правничої допомоги, де надають безоплатну консультацію родинам із низьким доходом і внутрішньо переміщеним особам.

Телефони гарячої лінії: 0 800 213 103 (у будні з 08:00 до 18:00), (067) 721-31-03 (Telegram).

Благодійний фонд «Право на захист», де пропонують допомогу щодо питань внутрішнього переміщення та соціальних виплат.

Телефони гарячої лінії: (099) 507-50-90, (068) 507-50-90, (093) 507-50-90 (у будні з 09:00 до 18:00).

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