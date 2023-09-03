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Куда обратиться ребенку по защите прав: подборка организаций

07:39, 3 сентября 2023
В Украине дети имеют право на юридическую помощь.
Куда обратиться ребенку по защите прав: подборка организаций
Источник фото: UainKrakow
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В Украине действует многочисленное количество организаций и инициатив, направленных на оказание юридической помощи детям. Они работают для обеспечения прав и защиты молодых граждан Украины, – сообщает Минреинтеграции.

Так, украинская сеть за права ребенка составила перечень таких организаций:

Благотворительный фонд «Голоса детей», где специалисты оказывают юридическую поддержку семьям с детьми, пострадавшим от войны.

Телефон горячей линии: 0 800 210 106.

Международная благотворительная организация «Партнерство «Каждому ребенку»», где консультируют приемные семьи, опекунов, патронатных родителей, а также воспитанников институциональных учреждений.

Телефон горячей линии: (050) 330-51-79.

Всеукраинская общественная организация «Магнолия», где специализируются на поиске пропавших без вести детей, а также помогают искать родственников ребенка, который остался сиротой.

Телефон горячей линии: 0 800 504 042.

Международная благотворительная организация «Благотворительный фонд «СОС Детские Деревни»», где помогают одиноким матерям, семьям ВПЛ, приемным семьям, детям с инвалидностью и тем, кто пострадал от войны.

Телефон горячей линии: (095) 790-13-72.

Сеть центров бесплатной юридической помощи, где предоставляют бесплатную консультацию семьям с низким доходом и внутренне перемещенным лицам.

Телефоны горячей линии: 0 800 213 103 (по будням с 08:00 до 18:00), (067) 721-31-03 (Telegram).

Благотворительный фонд «Право на защиту», где предлагают помощь по вопросам внутреннего перемещения и социальных выплат.

Телефоны горячей линии: (099) 507-50-90, (068) 507-50-90, (093) 507-50-90 (в будни с 09:00 до 18:00).

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