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  1. Общество

Чем опасно недосыпание и какая пища положительно влияет на сон

20:33, 2 сентября 2023
По статистике от бессонницы страдает более 10% населения развитых стран.
Чем опасно недосыпание и какая пища положительно влияет на сон
Изображение: freepik.com
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По статистике от бессонницы страдает более 10% населения развитых стран, а у каждого второго взрослого наблюдается один или несколько симптомов расстройства сна. Об этом рассказали на портале «Знаїмо».

Как отмечается, сон является одним из важнейших аспектов повседневной жизни и самой главной составляющей полноценного отдыха. Хороший ночной сон дает телу время и возможность восстановиться. К сожалению, многие люди пренебрегают сном ради работы, любимого сериала или просмотра ленты социальных сетей.

Почему не стоит воспринимать недосыпание легкомысленно

Во время сна в теле происходит восстановление поврежденных клеток. Если не произойдет полноценная регенерация, организм становится более уязвимым.

«Хроническая нехватка сна может повлечь за собой проблемы с иммунитетом и памятью, повышение уровня стресса и даже ожирение», - объясняют на портале.

Так, отмечают там, одним из худших последствий недосыпания является сильная воспалительная реакция, которая является способом организма бороться с проблемами. Без качественного отдыха иммунные клетки начинают повреждать здоровые, повышая риск заболеваний сердца и сосудов, диабета и артрита. Также, пишуть на портале, исследования свидетельствуют и о связи между плохим сном и преждевременным старением клеток.

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