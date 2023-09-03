Из беларуси пытался сбежать медведь: бедняга лез через забор и пробовал рыть подкоп, видео

Из беларуси в Литву пытался сбежать медведь, на пути которого стал забор с колючей проволокой.

В Литве на границе с беларусью медведь пытался перелезть через забор, чтобы пересечь границу между странами, – сообщает tv3.lt.

В социальных сетях начали распространяться кадры, на которых медведь пытается перелезть через только что установленный забор из колючей проволоки на границе. Он упорно ползет вверх, но не может перелезть. Видно, что животному мешает колючая проволока в верхней части забора. На видео можно предположить, что по его сторону – беларусь, ведь медведи живут в этой стране, и очень редкие в Литве.

Отмечается, что медведи часто мигрируют через Литву, проходя через на север, но возвращаются обратно в беларусь.

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