З білорусі намагався втекти ведмідь: бідолаха ліз через паркан та пробував рити підкоп, відео

З білорусі до Литви намагався втекти ведмідь, на заваді якому став паркан із колючим дротом.

У Литві на кордоні з Білоруссю ведмідь намагався перелізти через паркан, щоб перетнути кордон між країнами, – повідомляє tv3.lt.

У соціальних мережах почали ширитися кадри, на яких ведмідь намагається перелізти через щойно встановлений паркан з колючого дроту на кордоні. Він наполегливо повзе вгору, але не може перелізти. Видно, що тварині заважає колючий дріт у верхній частині паркану. На відео можна припустити, що по його бік – білорусь, адже ведмеді живуть в цій країні, та дуже рідкісні в Литві.

Зазначається, що ведмеді часто мігрують через Литву, проходячи через на північ, але повертаються назад до білорусі.

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