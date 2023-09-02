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  1. Суспільство

Чим небезпечне недосипання та яка їжа позитивно впливає на сон

20:33, 2 вересня 2023
За статистикою, від безсоння страждає понад 10% населення розвинених країн.
Чим небезпечне недосипання та яка їжа позитивно впливає на сон
Зображення: freepik.com
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За статистикою від безсоння страждає понад 10% населення розвинених країн, а в кожного другого дорослого спостерігається один або декілька симптомів розладу сну. Про це розповіли на порталі «Знаїмо».

Як зазначається, сон є одним із найважливіших аспектів повсякденного життя і найголовнішою складовою повноцінного відпочинку. Хороший нічний сон дає тілу час і можливість добре відновитися. На жаль, багато людей нехтують сном заради роботи, улюбленого серіалу чи перегляду стрічки соціальних мереж.

Чому не варто сприймати недосипання легковажно

Під час сну в тілі відбувається відновлення пошкоджених клітин. Якщо не відбудеться повноцінна регенерація, організм стає більш вразливим.

«Хронічна нестача сну може спричинити проблеми з імунітетом і пам’яттю, підвищення рівня стресу та навіть ожиріння», - пояснюють на порталі.

Так, зазначають там, одним із найгірших наслідків недосипання є сильна запальна реакція, яка є способом організму боротися з проблемами. Без якісного відпочинку імунні клітини починають пошкоджувати здорові, підвищуючи ризик захворювань серця і судин, діабету та артриту. Також, пишуть на порталі, дослідження свідчать і про зв’язок між поганим сном і передчасним старінням клітин.

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