В ПриватБанке предупредили о регламентных работах – когда не будет работать Приват24

Приват24 и Приват24 для бизнеса не будут работать с 00:00 до 5 утра из-за комплекса регламентных работ, которые банк будет проводить в ночь на 3 сентября.
Об этом сообщили в ПриватБанке и отметили, что регламентные работы будут проводить в ночное время, когда большинство клиентов не проводят операции.
Также в пресс-службе банка предупредили, что возможны временные задержки в работе других банковских сервисов.
Ранее мы сообщали, что «ПриватБанк» продлил действие просроченных карт: нюансы пользования.
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