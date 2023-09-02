В ПриватБанке предупредили о регламентных работах – когда не будет работать Приват24

Технологическая пауза в работе Приват24 и Приват24 для бизнеса будет длиться с полуночи до 5 утра.

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Приват24 и Приват24 для бизнеса не будут работать с 00:00 до 5 утра из-за комплекса регламентных работ, которые банк будет проводить в ночь на 3 сентября.

Об этом сообщили в ПриватБанке и отметили, что регламентные работы будут проводить в ночное время, когда большинство клиентов не проводят операции.

Также в пресс-службе банка предупредили, что возможны временные задержки в работе других банковских сервисов.

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