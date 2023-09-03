Львів внесли до міжнародної платформи популяризації архітектури ар-нуво

На цей момент членами організації є 24 міста.

Львів з’явився на міжнародній платформі з популяризації спадщини сецесії (арт-нуво) — Reseau Art-Nouveau Network.

Про це повідомляє координаційно-інформаційний центр з популяризації, збереження і відновлення спадщини Львова.

Reseau Art-Nouveau Network (RANN) – це міжнародна організація, яка займається дослідженням, збереженням та промоцією спадщини арт-нуво, або ж сецесії чи модерну, як цей архітектурний стиль зазвичай називають в Україні. На цей момент членами організації є 24 міста.

На сайті представлено 16 об’єктів львівської сецесії, серед яких чиншові кам’яниці Строменґера, Стоффа, Штаубера, інтер’єри колишньої Торгово-промислової палати із розписами Фелікса Виґживальського та Львівського музичного коледжу ім. С. Людкевича із розписами Модеста Сосенка, а також перлина гуцульської сецесії – колишній будинок Страхового товариства «Дністер», та багато інших цінних споруд.

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