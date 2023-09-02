В посольстве отреагировали на нападение на 10-летнего украинца в Германии

В посольстве отметили, что дело находится на контроле консульской службы Украины.

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Генеральное консульство Украины в Гамбурге обратилось в Министерство внутренних дел Нижней Саксонии с просьбой о подробном расследовании по делу нападения на десятилетнего мальчика в городе Айнбек.

Об этом сообщило посольство Украины в ФРГ.

Соответствующее обращение с просьбой о детальном выяснении всех обстоятельств, расследовании и наказании виновных было направлено 28 августа.

«Украинские консулы находятся на постоянной связи с родителями пострадавшего и местной полицией. Прокуратура города Геттинген возбудила дело по обвинению в попытке убийства», – говорится в сообщении.

В посольстве отметили, что дело находится на контроле консульской службы Украины, которая в тесном взаимодействии с компетентными органами Германии предпримет все необходимые шаги по привлечению виновного к ответственности.

В посольстве также рассказали, что нападение было совершено в присутствии других украинских детей, самому старшему из которых было 12 лет.

«Национальность, гражданство или происхождение нападающего пока не установлено», - отметили в посольстве.

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