Два месяца содержания под стражей или залог в более чем 509 млн грн — суд определил меру пресечения Коломойскому

Судья определил меру пресечения для Игоря Коломойского.

Источник фото: скриншот из видео Радио Свобода

Суд избрал Игорю Коломойскому меру пресечения — содержания под стражей сроком на два месяца с возможностью внесения залога в размере около 510 миллионов гривен.

Напомним, что Игорь Коломойский в субботу 2 сентября, прибыл в Шевченковский райсуд Киева. Там ему избирали меру пресечения.

Заседание происходило в закрытом режиме, об этом ходатайствовали его адвокаты.

Ранее мы сообщали, что утром этого же дня правоохранители вручили подозрение Игорю Коломойскому по двум статьям. Как отметили в СБУ, подозрение объявлено по ст. 190 – мошенничество и по ст. 209 – легализация имущества, полученного преступным путем.

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