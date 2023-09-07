ВРП повідомила, скільки у 2023 році розглянула повідомлень про втручання у професійну діяльність суддів

З початку 2023 року ВРП розглянула понад 150 повідомлень про втручання у професійну діяльність суддів щодо здійснення правосуддя.

Вища рада правосуддя повідомила, що протягом січня – серпня 2023 року надійшло 110 повідомлень про втручання у професійну діяльність суддів щодо здійснення правосуддя, про дії, що порушують гарантії незалежності суддів або підривають авторитет правосуддя.

З урахуванням повідомлень, які надійшли в попередні періоди, ВРП з початку цього року розглянула 154 повідомлення суддів.

«За результатами розгляду 70 повідомлень про втручання в діяльність суддів щодо здійснення правосуддя ухвалено 67 рішень про вжиття заходів реагування:

- звернення до прокуратури та органів правопорядку стосовно надання інформації про розкриття та розслідування злочинів;

- внесення до відповідних органів чи посадових осіб подання про виявлення та притягнення до встановленої відповідальності осіб, якими вчинено дії або допущено бездіяльність, тощо», - сказано у повідомленні.

Розглянувши 84 повідомлення суддів, Вища рада правосуддя ухвалила 42 рішення про затвердження 71 висновку членів ВРП про відсутність підстав для вжиття заходів щодо забезпечення незалежності суддів та авторитету правосуддя.

Раніше ми писали, що упродовж восьми місяців ВРП прийняла рішення щодо звільнення 246 суддів.

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