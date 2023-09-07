Верховний Суд отримає нового суддю

У 2019 році Вища рада правосуддя відмовила у внесенні подання про призначення Павла Пархоменка на посаду судді Верховного Суду.

Джерело фото: Facebook-сторінка Павла Пархоменка

Вища рада правосуддя 7 вересня 2023 року вирішила внести подання Президенту про призначення на посаду судді Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду судді Павла Пархоменка.

Павло Пархоменко здійснює правосуддя на посаді судді Бахмацького районного суду Чернігівської області. Під час другого конкурсу на посади суддів Верховного Суду, у березні 2019 року Павло Пархоменко зайняв 19 позицію у рейтингу кандидатів на посади суддів КЦС ВС.

Втім, 20 березня 2019 року Вища рада правосуддя відмовила у внесенні подання про призначення Павла Пархоменка на посаду судді Верховного Суду.

Підставою для відмови у внесенні подання стало те, що 2 березня 2018 року суддя Павло Пархоменко на замовлення двох осіб склав «Експертний висновок для Високого суду Британських Віргінських Островів». У зазначеному висновку суддя піддав сумніву судові рішення національних судів України, які на той час вже набрали законної сили. Зокрема, мова йде про рішення Голосіївського районного суду Києва від 19 листопада 2014 року, ухвалу Апеляційного суду міста Києва від 21 вересня 2015 року, рішення Подільського районного суду міста Києва від 8 травня 2017 року тощо.

Скаргу на суддю подав відомий бізнесмен Андрій Адамовський.

У скарзі також було зазначено, що Павло Пархоменко, будучи експертом з практики ЄСПЛ, поза межами своїх процесуальних повноважень надав оцінку процесуальним діям інших суддів.

На думку скаржника, Павло Пархоменко на замовлення зацікавлених осіб, фактично надав юридичну консультацію, яка мала метою отримання замовником позитивного рішення ЄСПЛ.

Цікаво, що 15 березня 2019 року Перша дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя відмовила у притягненні Павла Пархоменка до дисциплінарної відповідальності за зазначеною скаргою, зазначивши, що відповідний висновок був підготовлений суддею в приватному порядку, до того ж він не мав негативних наслідків для скаржника.

Разом з тим, дисциплінарна палата ВРП вказала на порушення Павлом Пархоменком норм суддівської етики, оскільки дії судді не повинні шкодити авторитету правосуддя.

Однак, Вища рада правосуддя, під час розгляду рекомендації ВККС, все ж таки дійшла висновку, що Павло Пархоменко наніс шкоду авторитету правосуддя, а відтак допустив і порушення норм професійної етики судді. Сам Павло Пархоменко наполягав, що зазначений експертний висновок був підготовлений ним на безоплатній основі. На думку судді, фактично поставлене йому за провину порушення етичних правил судді, не є порушенням, бо відповідний висновок він склав не як суддя Бахмацького районного суду Чернігівської області, а як «знавець у контексті наукового узагальнення, за результатами власних наукових напрацювань».

Не погодившись з рішенням ВРП, Павло Пархоменко оскаржив рішення Ради правосуддя у Верховному Суді.

Втім, 14 червня 2021 року колегія суддів КАС ВС (Ян Берназюк – головуючий, Микола Гімон, Василь Шарапа, Ігор Желєзний, Семен Стеценко) відмовила Павлу Пархоменко у задоволенні його позову. Суд, зокрема, зазначив, що Рада правосуддя під час розгляду рекомендації судді, має право надати оцінку обставинам, які, на думку більшості членів ВРП, можуть перешкодити у призначенні на посаду судді.

Втім, 6 липня 2023 року Велика Палата Верховного Суду все ж винесла рішення на користь судді Павла Пархоменка.

Велика Палата зазначила, що ВРП дійсно, відповідно до свого статусу, може керуватися власною оцінкою підстав для відмови у призначенні судді на посаду.

Однак, як вказано у рішенні ВП ВС, такі підстави для відмови мають бути досліджені в ході засідання ВРП, вмотивовані та обґрунтовані у рішенні Ради і не викликати сумніву.

Велика Палата вважає, що Рада правосуддя дійшла суперечливих та взаємовиключних висновків щодо поведінки Павла Пархоменко та впливу цієї поведінки на авторитет судової влади.

Так, Перша дисциплінарна палата ВРП 15 березня 2019 року зазначила, що поведінка судді не має наслідком підрив авторитету правосуддя, але з іншої сторони, сама ВРП у пленарному складі 20 березня 2019 року вказала, що дії Павла Пархоменка могли негативного вплинути на той самий авторитет правосуддя.

До того ж, як зазначила ВП ВС, Рада правосуддя фактично зробила висновок, який ставить під сумнів взагалі можливість перебування Павла Пархоменка на посаді судді будь-якої інстанції. Однак, чомусь, в такому випадку, дисциплінарна палата ВРП відмовила у притягненні судді до дисциплінарної відповідальності.

У підсумку, Велика Палата Верховного Суду дійшла висновку, що ВРП «повинна була мотивувати свою незгоду із рішенням своєї ж Першої дисциплінарної палати та вказати на ті процедурні механізми, які б дозволили це рішення ігнорувати чи не враховувати».

ВРП, як зазначила ВП ВС, чомусь належним чином не мотивувала підстави відмови у внесенні Президенту подання про призначення Павла Пархоменка на посаду суддів КЦС ВС.

Відтак, тепер кількість суддів у Касаційному цивільному суддів Верховного Суду може збільшитися.

Зазначимо, що у березні-квітні 2019 року Вища рада правосуддя відмовилась внести Президенту подання про призначення на посади суддів Верховного Суду трьох кандидатів – Валерія Картере, Тетяни Чумаченко та Павла Пархоменка.

Однак у різний час, зі схожим мотивуванням, Верховний Суд скасував відповідні рішення ВРП та зобов’язав Раду правосуддя повторно розглянути рекомендації щодо призначення вказаних осіб на посади суддів ВС.

У підсумку, суддя у відставці Тетяна Чумаченко була призначена на посаду судді КАС ВС у жовтні 2021 року (вже у липні 2023 року вона знов звільнилася у відставку). Також у жовтні 2021 року на посаду судді Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду був призначений Валерій Картере.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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