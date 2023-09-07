Верховный Суд получит нового судью

Высший совет правосудия внес Президенту представление о назначении судьи Павла Пархоменко на должность судьи КГС ВС.

Источник фото: Facebook-страница Павла Пархоменко

Высший совет правосудия 7 сентября 2023 года решил внести представление Президенту о назначении на должность судьи Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда Павла Пархоменко.

Павел Пархоменко осуществляет правосудие в должности судьи Бахмачского районного суда Черниговской области. Во время второго конкурса на должности судей Верховного Суда в марте 2019 года Павел Пархоменко занял 19-ю позицию в рейтинге кандидатов на должности судей КГС ВС.

Впрочем, 20 марта 2019 года Высший совет правосудия отказал во внесении представления о назначении Павла Пархоменко на должность судьи Верховного Суда.

Основанием для отказа во внесении представления стало то, что 2 марта 2018 года судья Павел Пархоменко по заказу двух лиц составил «Экспертное заключение для Высокого суда Британских Виргинских Островов». В указанном заключении судья подверг сомнению судебные решения национальных судов Украины, которые к тому времени уже вступили в законную силу. В частности, речь идет о решении Голосеевского районного суда Киева от 19 ноября 2014 года, определении Апелляционного суда города Киева от 21 сентября 2015 года, решении Подольского районного суда города Киева от 8 мая 2017 года и т. д.

Жалобу на судью подал известный бизнесмен Андрей Адамовский.

В жалобе также было отмечено, что Павел Пархоменко, будучи экспертом по практике ЕСПЧ, вне своих процессуальных полномочий дал оценку процессуальным действиям других судей.

По мнению автора жалобы, Павел Пархоменко по заказу заинтересованных лиц фактически предоставил юридическую консультацию, которая имела целью получение заказчиком положительного решения ЕСПЧ.

Интересно, что 15 марта 2019 года Первая дисциплинарная палата Высшего совета правосудия отказала в привлечении Павла Пархоменко к дисциплинарной ответственности по указанной жалобе, отметив, что соответствующее заключение было подготовлено судьей в частном порядке, к тому же оно не имел негативных последствий для жалобщика.

Вместе с тем дисциплинарная палата ВСП указала на нарушение Павлом Пархоменко норм судейской этики, поскольку действия судьи не должны вредить авторитету правосудия.

Однако, Высший совет правосудия, при рассмотрении рекомендации ВККС, все же пришел к выводу, что Павел Пархоменко нанес вред авторитету правосудия, а также допустил и нарушение норм профессиональной этики судьи. Сам Павел Пархоменко настаивал, что указанное экспертное заключение было подготовлено им на безвозмездной основе. По мнению судьи, фактически поставленное ему за вину нарушение этических правил судьи, не является нарушением, потому что соответствующее заключение он составил не как судья Бахмачского районного суда Черниговской области, а как «знаток в контексте научного обобщения, по результатам собственных научных наработок».

Не согласившись с решением ВСП, Павел Пархоменко обжаловал решение Совета правосудия в Верховном Суде.

Впрочем, 14 июня 2021 года коллегия судей КАС ВС (Ян Берназюк – председательствующий, Николай Гимон, Василий Шарапа, Игорь Железный, Семен Стеценко) отказала Павлу Пархоменко в удовлетворении его иска. Суд, в частности, отметил, что Совет правосудия при рассмотрении рекомендации судьи имеет право оценивать обстоятельства, которые, по мнению большинства членов ВСП, могут помешать в его назначении на должность судьи.

Впрочем, 6 июля 2023 года Большая Палата Верховного Суда все же вынесла решение в пользу судьи Павла Пархоменко.

Большая Палата отметила, что ВСП действительно, согласно своему статусу, может руководствоваться собственной оценкой оснований для отказа в назначении судьи на должность.

Однако, как указано в решении БП ВС, такие основания для отказа должны быть исследованы в ходе заседания ВСП, мотивированы и обоснованы в решении Совета правосудия и не вызывать сомнений.

Большая Палата считает, что Совет правосудия пришел к противоречивым и взаимоисключающим выводам относительно поведения Павла Пархоменко и влияния этого поведения на авторитет судебной власти.

Так, Первая дисциплинарная палата ВСП 15 марта 2019 года отметила, что поведение судьи не влечет подрыва авторитета правосудия, но с другой стороны, сама ВСП в пленарном составе 20 марта 2019 года указала, что действия Павла Пархоменко могли негативно повлиять на авторитет правосудия.

К тому же, как отметила БП ВС, Совет правосудия фактически пришел к выводу, что ставит под сомнение вообще возможность пребывания Павла Пархоменко в должности судьи любой инстанции. Однако почему-то в таком случае дисциплинарная палата ВСП отказала в привлечении судьи к дисциплинарной ответственности.

В итоге Большая Палата Верховного Суда пришла к выводу, что ВСП «должен был мотивировать свое несогласие с решением своей же Первой дисциплинарной палаты и указать на процедурные механизмы, которые позволили бы это решение игнорировать или не учитывать».

ВСП, как отметила БП ВС, почему-то должным образом не мотивировал основания отказа во внесении Президенту представления о назначении Павла Пархоменко на должность судей КГС ВС.

Таким образом, теперь количество судей в Кассационном гражданском суде Верховного Суда может увеличиться.

Отметим, что в марте-апреле 2019 года Высший совет правосудия отказался внести Президенту представления о назначении на должности судей Верховного Суда относительно трех кандидатов – Валерия Картере, Татьяны Чумаченко и Павла Пархоменко.

Однако в разное время, с подобной же мотивировкой, Верховный Суд отменил соответствующие решения ВСП и обязал Совет правосудия повторно рассмотреть вопрос рекомендаций о назначении указанных лиц на должности судей ВС.

В итоге судья в отставке Татьяна Чумаченко была назначена на должность судьи КАС ВС в октябре 2021 года (уже в июле 2023 года она вновь уволилась в отставку). Также в октябре 2021 года на должность судьи Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда был назначен Валерий Картере.

Автор: Вячеслав Хрипун

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