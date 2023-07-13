Суддя Верховного Суду Тетяна Чумаченко звільнилась у відставку

Суддею КАС ВС Тетяна Чумаченко була призначена лише у 2021 році.

Вища рада правосуддя 13 липня 2023 року звільнила у відставку суддю Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду Тетяну Чумаченко.

В судовій владі Тетяна Чумаченко почала працювати ще в 1982 році, коли стала секретарем Дніпровського районного народного суду міста Києва.

У подальшому Тетяна Чумаченко працювала в апараті Верховного Суду УРСР, а потім Верховного Суду України.

У 1998 році Тетяна Чумаченко була призначена на посаду судді Подільського районного суду міста Києва.

У 2002-2005 роках — суддя Апеляційного суду міста Києва.

З 2005 по 2016 роки Тетяна Чумаченко здійснювала правосуддя на посаді судді Вищого адміністративного суду України.

З 2016 року — у відставці. У 2014-2018 роках — член Ради суддів України.

Втім, у подальшому Тетяна Чумаченко перемогла у конкурсі 2018-2019 років на посаду судді Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду.

Однак Вища рада правосуддя у квіні 2019 року відмовилась внести Президенту подання про призначення Тетяни Чумаченко на посаду судді Верховного Суду.

На думку тодішнього складу ВРП, у 2016 році суддя неналежним чином у складі колегії розглянула справи двох “суддів Майдану”, яких раніше Вища рада юстиції рекомендувала звільнити за порушення присяги.

З таким рішенням не погодилась сама Тетяна Чумаченко та подала позов до Верховного Суду.

У підсумку, 7 листопада 2019 року Велика Палата Верховного Суду остаточно визнала рішення ВРП незаконним.

2 вересня 2021 року вже інший склад Вищої ради правосуддя все ж вніс Президенту подання про призначення Тетяни Чумаченко на посаду судді КАС ВС, а 13 жовтня 2021 року Володимир Зеленський підписав відповідний указ.

У жовтні 2021 року Тетяна Чумаченко також намагалася стати членом Етичної ради з перевірки членів ВРП, однак їй дещо забракло голосів членів РСУ.

13 лютого 2023 року збори суддів КАС ВС строком на три роки обрали Тетяну Чумаченко у склад Великої Палати Верховного Суду.

Автор: В'ячеслав Хрипун

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