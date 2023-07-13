Комітет не направляв законопроект про поліграф для суддів на аналіз ВРП та Верховного Суду – стало відомо, чому

У Комітеті з питань правової політики повідомили, через що поки не направляли до Верховного Суду та Вищої ради правосуддя законопроект про поліграф для суддів та перевірку Верховного Суду.

Голова Комітету Верховної Ради з питань правової політики Денис Маслов пояснив на запит «Судово-юридичної газети», чому законопроект 9454 про перевірку суддів на поліграфі та про проведення моніторингу суддів Верховного Суду досі не направили для надання експертної позиції до Вищої ради правосуддя та до Верховного Суду.

Нагадаємо, що у Раді зараз два законопроекту, фактично аналогічних за змістом. Перший проект вніс голова Комітету ВР з питань правової політики Денис Маслов. Детально про його положення ми писали раніше. Він передбачає, що суддів Верховного Суду зможуть перевірити на поліграфі, і будь-які громадяни зможуть надати ВРП інформацію стосовно ознак дисциплінарних проступків в діях суддів Верховного Суду. Розпочати моніторинг суддів ВС Вища рада правосуддя повинна невідкладно, і не пізніше двох тижнів з дня набрання чинності новим законом.

Також проект Маслова передбачає, що інших суддів та кандидатів у судді будуть перевіряти на поліграфі, тобто, детекторі брехні. Однак результати поліграфу не стануть підставою для притягнення судді до відповідальності, а також підставою для відмови у внесенні Президентові подання про призначення судді.

Крім того, Вища рада правосуддя може прийняти рішення про проведення моніторингу роботи всього суду в разі вручення повідомлення про підозру у вчиненні корупційного кримінального правопорушення одному із суддів відповідного суду.

Згодом у Раді з’явився альтернативний законопроект 9454-1 авторства нардепа Тараса Тарасенка. На відміну від основного проекту Закону, його альтернативним законопроектом пропонується надати ВРП повноваження проводити моніторинг роботи суду також у разі вручення судді повідомлення про підозру у вчиненні злочину проти основ національної безпеки України. В іншому проект фактично ідентичний.

При цьому раніше повідомлялося, що факт скликання Пленуму Верховного Суду для надання висновку на законопроект 9454 залежить від того, коли цей законопроект надійде від Верховної Ради до Верховного Суду для надання відповідних висновків.

«На розгляді Комітету Верховної Ради України з питань правової політики знаходиться проект Закону про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» щодо запровадження додаткових процедур для зміцнення довіри суспільства до судової влади (реєстр. № 9454 від 03.07.2023), поданий народним депутатом України Масловим Д.В. та іншими народними депутатами України.

Відповідно до статті 100 Регламенту Верховної Ради України може бути внесений альтернативний законопроект не пізніш як у 14-денний строк після дня надання народним депутатам першого законопроекту з відповідного питання. Отже, виходячи з практики Комітету, законопроект разом з альтернативними (у разі їх внесення) може направлятися на наукову, юридичну чи іншу експертизу, проведення інформаційного чи наукового дослідження після спливу 14 днів з моменту його реєстрації.

У зв’язку з чим законопроект № 9454 від 03.07.2023 станом на сьогоднішній день ще не направлявся Комітетом до Верховного Суду та Вищої ради правосуддя для надання експертного висновку», - зазначено у відповіді, підписаній Денисом Масловим.

Отже, він посилається на те, що 11 липня у Раді з’явився альтернативний законопроект. Звідси випливає, що Комітет має право спрямувати відповідний законопроект до ВРП до 26 липня.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.