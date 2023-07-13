Обрано голову Житомирського районного суду Житомирської області

Суд очолила Інна Єзерська.

Джерело фото: Житомирський районний суд Житомирської області

12 липня відбулися збори суддів Житомирського районного суду Житомирської області, на порядок яких було винесено питання обрання голову суду. Про це повідомляє пресслужба судової установи.

Відповідно до чинного законодавства зборами суддів Житомирського районного суду Житомирської області на адміністративну посаду голови суду обрано суддю Єзерську Інну Володимирівну.

Раніше ми писали, що обрано голову Перемишлянського районного суду Львівської області.

Також обрано голову Снятинського районного суду Івано-Франківської області.

Крім цього, ми писали, що обрали голову Оболонського районного суду міста Києва.

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