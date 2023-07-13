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Укравтопром назвав найбільші регіональні авторинки та їх бестселери

18:59, 13 липня 2023
З січня по червень кияни придбали 8911 нових авто.
Укравтопром назвав найбільші регіональні авторинки та їх бестселери
Ілюстративне зображення: freepik.com
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У першому півріччі 2023 року найбільшими регіональними ринками нових легкових авто в Україні були: місто Київ, Дніпропетровська, Київська, Одеська та Львівська області.

Про це розповіли у асоціації українських автомобілевиробників «УкрАвтопром».

  • З січня по червень кияни придбали – 8911 нових авто.
  • Мешканці Дніпропетровщини купили – 2358 нових авто.
  • На Київщині було зареєстровано – 2181 од.
  • В Одеській області – 1491 од.
  • На Львівщині – 1439 од.

На цих ринках, окрім Київської області, бестселером був компактний кросовер RENAULT Duster.

На Київщині лідером став електромобіль VOLKSWAGEN ID.4.

За той самий період найбільші показники з реєстрації ввезених з-за кордону вживаних легковиків продемонстрували:

  • Львівська область – 10131 шт.;
  • Вінницька область – 6520 шт.;
  • м. Київ – 5999 шт.;
  • Рівненська область – 5093 шт.;
  • Дніпропетровська область – 5074 шт.

В цьому сегменті ринку найбільш популярним автомобілем на Львівщині, Вінниччині та Рівненщині був VOLKSWAGEN Golf.

А у столиці та на Дніпропетровщині більшим попитом користувався RENAULT Megane.

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