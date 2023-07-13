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Укравтопром назвал крупнейшие региональные авторынки и их бестселлеры

18:59, 13 июля 2023
С января по июнь киевляне приобрели 8911 новых автомобилей.
Укравтопром назвал крупнейшие региональные авторынки и их бестселлеры
Иллюстративное изображение: freepik.com
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В первом полугодии 2023 года крупнейшими региональными рынками новых легковых автомобилей в Украине были: город Киев, Днепропетровская, Киевская, Одесская и Львовская области.

Об этом рассказали в ассоциации украинских автомобилепроизводителей «УкрАвтопром».

  • С января по июнь киевляне приобрели – 8911 новых автомобилей.
  • Жители Днепропетровщины купили – 2358 новых автомобилей.
  • На Киевщине было зарегистрировано - 2181 ед.
  • В Одесской области – 1491 ед.
  • На Львовщине – 1439 ед.

На этих рынках, кроме Киевской области, бестселлером был компактный кроссовер RENAULT Duster.

В Киевской области лидером стал электромобиль VOLKSWAGEN ID.4.

За тот же период наибольшие показатели по регистрации ввозимых из-за границы подержанных легковушек продемонстрировали:

Львовская область – 10131 шт.;

Винницкая область – 6520 шт.;

г. Киев – 5999 шт.;

Ровенская область – 5093 шт.;

Днепропетровская область – 5074 шт.

В этом сегменте рынка наиболее популярным автомобилем на Львовщине, Виннитчине и Ровенщине был Volkswagen Golf.

А в столице и Днепропетровщине большим спросом пользовался RENAULT Megane.

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