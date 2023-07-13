Укравтопром назвал крупнейшие региональные авторынки и их бестселлеры

В первом полугодии 2023 года крупнейшими региональными рынками новых легковых автомобилей в Украине были: город Киев, Днепропетровская, Киевская, Одесская и Львовская области.
Об этом рассказали в ассоциации украинских автомобилепроизводителей «УкрАвтопром».
- С января по июнь киевляне приобрели – 8911 новых автомобилей.
- Жители Днепропетровщины купили – 2358 новых автомобилей.
- На Киевщине было зарегистрировано - 2181 ед.
- В Одесской области – 1491 ед.
- На Львовщине – 1439 ед.
На этих рынках, кроме Киевской области, бестселлером был компактный кроссовер RENAULT Duster.
В Киевской области лидером стал электромобиль VOLKSWAGEN ID.4.
За тот же период наибольшие показатели по регистрации ввозимых из-за границы подержанных легковушек продемонстрировали:
Львовская область – 10131 шт.;
Винницкая область – 6520 шт.;
г. Киев – 5999 шт.;
Ровенская область – 5093 шт.;
Днепропетровская область – 5074 шт.
В этом сегменте рынка наиболее популярным автомобилем на Львовщине, Виннитчине и Ровенщине был Volkswagen Golf.
А в столице и Днепропетровщине большим спросом пользовался RENAULT Megane.
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