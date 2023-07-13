Избран председатель Житомирского районного суда Житомирской области

Суд возглавила Инна Езерская.

Источник фото: Житомирский районный суд Житомирской области

12 июля состоялось собрание судей Житомирского районного суда Житомирской области, на повестку которого был вынесен вопрос избрания председателя суда. Об этом сообщает пресс-служба судебного учреждения.

В соответствии с действующим законодательством собранием судей Житомирского районного суда Житомирской области на административную должность председателя суда избрана судья Езерская Инна Владимировна.

Ранее мы писали, что избран председатель Перемышлянского районного суда Львовской области.

Также избран председатель Снятинского районного суда Ивано-Франковской области.

Еще мы писали, что избрали главу Оболонского районного суда города Киева.

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