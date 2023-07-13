Судья Верховного Суда Татьяна Чумаченко уволилась в отставку

Судьей КАС ВС Татьяна Чумаченко была назначена только в 2021 году.

Высший совет правосудия 13 июля 2023 года уволил в отставку судью Кассационного административного суда в составе Верховного Суда Татьяну Чумаченко.

В судебной власти Татьяна Чумаченко начала работать еще в 1982 году, когда стала секретарем Днепровского районного народного суда города Киева.

В дальнейшем Татьяна Чумаченко работала в аппарате Верховного Суда УССР, а затем Верховного Суда Украины.

В 1998 году Татьяна Чумаченко была назначена на должность судьи Подольского районного суда Киева.

В 2002-2005 годах - судья Апелляционного суда города Киева.

С 2005 по 2016 годы Татьяна Чумаченко осуществляла правосудие в должности судьи Высшего административного суда Украины.

С 2016 года – в отставке. В 2014-2018 годах - член Совета судей Украины.

В дальнейшем Татьяна Чумаченко победила в конкурсе 2018-2019 годов на должность судьи Кассационного административного суда в составе Верховного Суда.

Однако Высший совет правосудия в апреле 2019 года отказался внести Президенту представление о назначении Татьяны Чумаченко на должность судьи Верховного Суда.

По мнению тогдашнего состава ВСП, в 2016 году судья ненадлежащим образом в составе коллегии рассмотрела дела двух "судей Майдана", которых ранее Высший совет юстиции рекомендовал уволить за нарушение присяги.

С таким решением не согласилась Татьяна Чумаченко и подала иск в Верховный Суд.

В итоге, 7 ноября 2019 года Большая Палата Верховного Суда окончательно признала решение ВСП незаконным.

2 сентября 2021 года уже другой состав Высшего совета правосудия все же внес Президенту представление о назначении Татьяны Чумаченко на должность судьи КАС ВС, а 13 октября 2021 года Владимир Зеленский подписал соответствующий указ.

В октябре 2021 года Татьяна Чумаченко также пыталась стать членом Этического совета по проверке членов ВСП, однако ей не хватило голосов членов РСУ.

13 февраля 2023 года собрание судей КАС ВС сроком на три года избрало Татьяну Чумаченко в состав Большой Палаты Верховного Суда.

Автор: Вячеслав Хрипун

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