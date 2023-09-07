В Киеве открыли новую минискульптуру, посвященную букве «ї»: где она находится, фото

Это уже 41 скульптурка проекта.

Автор фото: Roma Yeremenko

На входе в корпус Учебно-научного института филологии КНУ имени Тараса Шевченко в Киеве появилась новая минискульптура, посвященная букве «ї». Это уже 41 скульптурка, сообщили в проекте «Шукай».

Эта скульптурка посвящена символу украинской идентичности, без которого не составятся слова «Київ» и «Україна». Литера «ї» также является уникальным украинским сокровищем, ведь отсутствует в других славянских алфавитах.

К элементам минискульптуры присоединили скалки витражей кампуса КНУ, которые пострадали после ракетного обстрела страной-агрессоркой рф.

Автор фото: Roma Yeremenko

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