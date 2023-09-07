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Рада создала все условия для качественной и быстрой работы ВСП, - Денис Маслов

15:01, 7 сентября 2023
По словам Дениса Маслова, законом устанавливаются совершенно новые правила отбора на должность дисциплинарных инспекторов ВСП.
Рада создала все условия для качественной и быстрой работы ВСП, - Денис Маслов
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Как писала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада 6 сентября приняла во втором чтении законопроект 9483-2 о создании Службы дисциплинарных инспекторов.

Это означает, что пока эта служба будет создана, функция по рассмотрению дисциплинарных жалоб на судей временно вернется в Высший совет правосудия.

Народный депутат, председатель парламентского Комитета по вопросам правовой политики Денис Маслов отметил, что теперь для ВСП созданы все языки, чтобы жалобы рассматривались быстро, а при назначении на должности инспекторов не было никакого политического влияния, передает официальный сайт парламента.

«По состоянию на сегодняшний день около 11 тысяч жалоб от граждан и предприятий находятся на рассмотрении Высшего совета правосудия. Это жалобы на действия судей, на их неправомерное поведение. Далеко не все они обоснованы. Однако за ними должно быть решение. Более 2,5 лет ВСП не рассматривает такие жалобы. Принятым законопроектом мы возобновляем рассмотрение таких дисциплинарных жалоб и предоставляем все полномочия Высшему совету правосудия для того, чтобы они рассматривали все быстро и своевременно», - отметил парламентарий.

По его словам, вторая важная часть законопроекта касается установления совершенно новых правил отбора на должность дисциплинарных инспекторов ВСП.

«Инспекторами будут люди, которые будут осуществлять первоначальное рассмотрение жалоб. Конкурс на эти должности будет открыт, прозрачен и при участии международных партнеров, то есть все сделано для того, чтобы при назначении таких дисциплинарных инспекторов не было никакого политического или иного влияния», - подчеркнул он.

Напомним, законодатель установил для Высшего совета правосудия стандарт доказывания для привлечения судей к ответственности, чтобы он не мог его сам изменить.

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