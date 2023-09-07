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Рада створила всі умови для якісної та швидкої роботи ВРП, — Денис Маслов

15:01, 7 вересня 2023
За словами Дениса Маслова, законом встановлюються абсолютно нові правила добору на посаду дисциплінарних інспекторів ВРП.
Рада створила всі умови для якісної та швидкої роботи ВРП, — Денис Маслов
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Як писала «Судово-юридична газета», Верховна Рада 6 вересня прийняла в другому читанні законопроект 9483-2 про створення Служби дисциплінарних інспекторів.

Це означає, що поки цю Службу будуть створювати, функція з розгляду дисциплінарних скарг на суддів тимчасово повернеться до Вищої ради правосуддя.

Народний депутат, голова парламентського Комітету з питань правової політики Денис Маслов зазначив, що тепер для ВРП створено всі мови, щоб скарги розглядалися швидко, а при призначенні на посади інспекторів не було жодного політичного впливу, передає офіційний сайт парламенту.

«Станом на сьогодні близько 11 тисяч скарг від громадян і підприємств перебувають на розгляді Вищої ради правосуддя. Це скарги на дії суддів, на їхню неправомірну поведінку. Далеко не всі вони обґрунтовані. Проте за ними мають бути рішення. Понад 2,5 року ВРП не розглядає такі скарги. Ухваленим законопроєктом ми відновлюємо розгляд таких дисциплінарних скарг і надаємо всі повноваження Вищій раді правосуддя для того, щоб вони розглядали все швидко та вчасно», - зазначив парламентарій.

За його словами, друга важлива частина законопроєкту стосується встановлення абсолютно нових правил добору на посаду дисциплінарних інспекторів ВРП.

«Інспекторами будуть ті люди, які здійснюватимуть первісний розгляд скарг. Конкурс на ці посади буде відкритий, прозорий і за участі міжнародних партнерів, тобто все зроблено для того, щоб при призначенні таких дисциплінарних інспекторів не було жодного політичного чи іншого впливу», - наголосив він.

Нагадаємо, Законодавець встановив для Вищої ради правосуддя стандарт доказування для притягнення суддів до відповідальності, аби вона не могла його сама змінити.

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