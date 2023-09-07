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  1. В Україні

Нацбанк пояснив, чому почав зростати курс долара

14:42, 7 вересня 2023
Курс долара в Україні зріс через низку факторів.
Нацбанк пояснив, чому почав зростати курс долара
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У Національному банку України повідомили, що гривня послабилася до долара на готівковому ринку через низку факторів. Про це йдеться в Макроекономічному та монетарному огляді НБУ.

Головними чинниками незначного послаблення готівкового курсу та розширення спреду були:

повернення сезонного чинника – підвищення попиту на іноземну валюту;

ситуативне зростання попиту на готівкову валюту через анулювання ліцензії одному великому гравцю на ринку обміну валюти за систематичні порушення.

У НБУ також додали, що наприкінці місяця спред знову почав звужуватися, зокрема завдяки дозволу НБУ на продаж валюти онлайн, а курсові очікування залишаються стійкими.

Раніше ми писали, що Нацбанк оновив правила здійснення фінмоніторингу стосовно політично значущих осіб, зокрема депутатів і міністрів.

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