Нацбанк пояснив, чому почав зростати курс долара

Курс долара в Україні зріс через низку факторів.

У Національному банку України повідомили, що гривня послабилася до долара на готівковому ринку через низку факторів. Про це йдеться в Макроекономічному та монетарному огляді НБУ.

Головними чинниками незначного послаблення готівкового курсу та розширення спреду були:

повернення сезонного чинника – підвищення попиту на іноземну валюту;

ситуативне зростання попиту на готівкову валюту через анулювання ліцензії одному великому гравцю на ринку обміну валюти за систематичні порушення.

У НБУ також додали, що наприкінці місяця спред знову почав звужуватися, зокрема завдяки дозволу НБУ на продаж валюти онлайн, а курсові очікування залишаються стійкими.

Раніше ми писали, що Нацбанк оновив правила здійснення фінмоніторингу стосовно політично значущих осіб, зокрема депутатів і міністрів.

Підписуйтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.