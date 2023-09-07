Які документи необхідні для вибракування транспортного засобу – перелік

Якщо автівка уже стара, згоріла, після ДТП, чи вийшла з ладу і не придатна для використання, її можна вибракувати у сервісному центрі МВС.
Послуга безоплатна та надається протягом робочого дня з моменту подання документів.
Перелік документів, необхідних для отримання послуги, а також вимоги до них:
- заява встановленого зразка (заповнюється в ТСЦ);
- документ, що посвідчує особу;
- документ, що посвідчує особу уповноваженого представника (для фізичних осіб — нотаріально посвідчена довіреність);
- реєстраційний номер облікової картки платника податків;
- свідоцтво про реєстрацію ТЗ (технічний паспорт) (за наявності);
- номерні знаки (за наявності);
- Для фізичної особи: у разі відсутності номерних знаків чи свідоцтва про реєстрацію ТЗ — пояснення.
- Для юридичної особи: у разі відсутності номерних знаків чи свідоцтва про реєстрацію ТЗ акт службового розслідування, довіреність, оформлена у встановленому порядку, копія рішення власника, засвідчена у встановленому порядку (для організацій з державною формою власності — згода або дозвіл відповідних суб’єктів управління майном), наказ на призначення відповідальної особи, акт на вибракування.
- При викраденні номерних знаків або свідоцтва про реєстрацію ТЗ – постанова (довідка) органу внутрішніх справ про відмову в порушенні кримінальної справи за фактом викрадення номерних знаків (знака), свідоцтва про реєстрацію ТЗ (технічного паспорта), або постанова (довідка) про порушення кримінальної справи.
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