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  1. В Україні

Які документи необхідні для вибракування транспортного засобу – перелік

19:02, 7 вересня 2023
Послуга безоплатна та надається протягом робочого дня з моменту подання документів.
Які документи необхідні для вибракування транспортного засобу – перелік
Зображення: freepik.com
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Якщо автівка уже стара, згоріла, після ДТП, чи вийшла з ладу і не придатна для використання, її можна вибракувати у сервісному центрі МВС.

Послуга безоплатна та надається протягом робочого дня з моменту подання документів.

Перелік документів, необхідних для отримання послуги, а також вимоги до них:

  • заява встановленого зразка (заповнюється в ТСЦ);
  • документ, що посвідчує особу;
  • документ, що посвідчує особу уповноваженого представника (для фізичних осіб — нотаріально посвідчена довіреність);
  • реєстраційний номер облікової картки платника податків;
  • свідоцтво про реєстрацію ТЗ (технічний паспорт) (за наявності);
  • номерні знаки (за наявності);
  • Для фізичної особи: у разі відсутності номерних знаків чи свідоцтва про реєстрацію ТЗ — пояснення.
  • Для юридичної особи: у разі відсутності номерних знаків чи свідоцтва про реєстрацію ТЗ акт службового розслідування, довіреність, оформлена у встановленому порядку, копія рішення власника, засвідчена у встановленому порядку (для організацій з державною формою власності — згода або дозвіл відповідних суб’єктів управління майном), наказ на призначення відповідальної особи, акт на вибракування.
  • При викраденні номерних знаків або свідоцтва про реєстрацію ТЗ – постанова (довідка) органу внутрішніх справ про відмову в порушенні кримінальної справи за фактом викрадення номерних знаків (знака), свідоцтва про реєстрацію ТЗ (технічного паспорта), або постанова (довідка) про порушення кримінальної справи.

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