Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Бюджет органів пробації поповнять за рахунок сплати засудженими витрат, пов’язаних з виконанням судового рішення

За рішеннями, прийнятими у кримінальних провадженнях, якими призначено покарання у виді штрафу, стягувачем буде уповноважений орган з питань пробації.

Членів лікарсько-консультативних і медико-соціальних експертних комісій зобов’яжуть подавати декларації

У лікарсько-консультативних і медико-соціальних експертних комісій, а також позаштатних постійно діючих військово-лікарських і лікарсько-льотних комісій з’явиться обов’язок подати декларацію.

Верховний Суд уточнив правову позицію стосовно ознак рішення субʼєкта владних повноважень для віднесення його до виду регуляторних актів

Виконком міськради затвердив тарифи на послуги з користування майданчиками для платного паркування авто, громадська організація звернулася до суду про визнання їх протиправними та нечинними.

Нацагентство з акредитації розмістилося у старовинній садибі Києва, оренда якого на ринку коштує півмільйона грн, - ЗМІ

У розпал війни Нацагентство з акредитації розмістилося у старовинній садибі, поряд зі старим ботанічним садом, Посольством Грузії та Володимирським собором – це приміщення на ринку нерухомості пропонували за 500 тисяч грн на місяць під резиденцію чи посольство.

Суддівська винагорода на 2024 рік розраховується тільки на фактичну чисельність суддів, — ДСА

Конкурси на вакантні посади суддів місцевих та апеляційних судів поки що під питанням.

  1. В Україні

Стажування студентів: Держпраці пояснює, що потрібно вказати у трудовій

21:27, 7 вересня 2023
Запис до трудової книжки повинен бути внесений в тижневий строк з дня прийняття студента на стажування.
Стажування студентів: Держпраці пояснює, що потрібно вказати у трудовій
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Східне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці пояснює нюанси внесення до трудової книжки запису про стажування студента. 

Зазначається, що запис про проходження стажування роботодавець вносить до трудової книжки (за наявності), яка в разі відсутності на вимогу працівника оформлюється згідно із законодавством.

Відомості про проходження стажування вносяться до реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування в порядку, встановленому Пенсійним фондом за погодженням із центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері соціального захисту населення.

Порядок укладення договору про стажування та типову форму договору про стажування затверджено постановою КМУ №20 «Про затвердження Порядку укладення договору про стажування здобувачів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти у роботодавця і Типової форми договору про стажування здобувачів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти у роботодавця» (далі – Прядок №20).

Після укладення договру про стажування роботодавець затверджує індивідуальну програму стажування та видає наказ про проходження стажування, у якому зазначаються строки і місце його проходження (структурний підрозділ), професія (кваліфікація) або спеціальність (освітній ступінь) стажиста, режим стажування, а також його керівник (п. 10 Порядку №20).

На підставі наказу (розпорядження) роботодавець повинен внести запис про проходження студентом (учнем) стажування до його трудової книжки, відповідно до вимог  абзацу п’ятого ч. 1 ст. 29 Закону №5067 і п. 13 Порядку №20.

Згідно з Інструкцією про  порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженою спільним наказом Міністерства праці, Міністерства юстиції, Міністерства соціального захисту населення України від 29.07.1993 №58 (далі – Інструкція №58):

  • запис до трудової книжки повинен бути внесений у тижневий строк з дня прийняття студента (учня) на стажування (п. 2.2 Інструкції №58);
  • у трудовій книжці зазначають: посаду; період і місце проходження стажування (структурний підрозділ); спеціальність (кваліфікацію) або професію (кваліфікаційний рівень) стажиста (п. 2.17 Інструкції №58).

Підписуйтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Людмила Біла
    Людмила Біла
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду
  • Сергій Джуга
    Сергій Джуга
    суддя Закарпатського апеляційного суду