Стажування студентів: Держпраці пояснює, що потрібно вказати у трудовій

Запис до трудової книжки повинен бути внесений в тижневий строк з дня прийняття студента на стажування.

Східне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці пояснює нюанси внесення до трудової книжки запису про стажування студента.

Зазначається, що запис про проходження стажування роботодавець вносить до трудової книжки (за наявності), яка в разі відсутності на вимогу працівника оформлюється згідно із законодавством.

Відомості про проходження стажування вносяться до реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування в порядку, встановленому Пенсійним фондом за погодженням із центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері соціального захисту населення.

Порядок укладення договору про стажування та типову форму договору про стажування затверджено постановою КМУ №20 «Про затвердження Порядку укладення договору про стажування здобувачів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти у роботодавця і Типової форми договору про стажування здобувачів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти у роботодавця» (далі – Прядок №20).

Після укладення договру про стажування роботодавець затверджує індивідуальну програму стажування та видає наказ про проходження стажування, у якому зазначаються строки і місце його проходження (структурний підрозділ), професія (кваліфікація) або спеціальність (освітній ступінь) стажиста, режим стажування, а також його керівник (п. 10 Порядку №20).

На підставі наказу (розпорядження) роботодавець повинен внести запис про проходження студентом (учнем) стажування до його трудової книжки, відповідно до вимог абзацу п’ятого ч. 1 ст. 29 Закону №5067 і п. 13 Порядку №20.

Згідно з Інструкцією про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженою спільним наказом Міністерства праці, Міністерства юстиції, Міністерства соціального захисту населення України від 29.07.1993 №58 (далі – Інструкція №58):

запис до трудової книжки повинен бути внесений у тижневий строк з дня прийняття студента (учня) на стажування (п. 2.2 Інструкції №58);

у трудовій книжці зазначають: посаду; період і місце проходження стажування (структурний підрозділ); спеціальність (кваліфікацію) або професію (кваліфікаційний рівень) стажиста (п. 2.17 Інструкції №58).

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