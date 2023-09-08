Виправдовував агресію рф проти України: повідомлено про підозру представнику «руху пацифістів»

Підозрюваний називав рф, яка розв’язала та веде агресивну війну проти України, «міфічним ворогом».

Правоохоронні органи повідомили про підозру 42-річному мешканцю столиці за фактом виправдовування збройної агресії рф проти України.

Як повідомила Київська міська прокуратура, після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну підозрюваний, будучи діючим виконавчим секретарем ГО «Українського Руху Пацифістів» підписав та направив до однієї з державних установ лист, у додатках до якого долучив документ з назвою «Мирний порядок денний для України та світу».

«У вказаному зверненні підозрюваний називав рф, яка розв’язала та веде агресивну війну проти України, «міфічним ворогом», а повномасштабне вторгнення збройних сил рф в Україну – «загостренням збройних конфліктів», в якому винуваті обидві сторони.

Також він зазначав, що захист України проти окупаційних сил нібито «може і має здійснюватися ненасильницькими та беззбройними методами», - сказано у повідомленні.

Висновком судової лінгвістичної експертизи підтверджено, що вказані висловлювання мають пропагандистський характер та спрямовані на виправдання, визнання правомірною збройної агресії рф проти України.

У прокуратурі додали, що в межах слідства також встановлено, що підозрюваний на своєму телеграм-каналі активно закликав мешканців столиці використовувати різні способи уникнення від мобілізації.

Досудове розслідування триває.

Раніше ми писали, що Служба безпеки зібрала доказову базу на власника київської торговельної компанії, який причетний до фінансування збройної агресії рф. Мова йде про бізнес-структуру, яка імпортує і продає в Україні кліматичну техніку зі Східної Азії.

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