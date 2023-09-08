Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Бюджет органів пробації поповнять за рахунок сплати засудженими витрат, пов’язаних з виконанням судового рішення

За рішеннями, прийнятими у кримінальних провадженнях, якими призначено покарання у виді штрафу, стягувачем буде уповноважений орган з питань пробації.

Членів лікарсько-консультативних і медико-соціальних експертних комісій зобов’яжуть подавати декларації

У лікарсько-консультативних і медико-соціальних експертних комісій, а також позаштатних постійно діючих військово-лікарських і лікарсько-льотних комісій з’явиться обов’язок подати декларацію.

Верховний Суд уточнив правову позицію стосовно ознак рішення субʼєкта владних повноважень для віднесення його до виду регуляторних актів

Виконком міськради затвердив тарифи на послуги з користування майданчиками для платного паркування авто, громадська організація звернулася до суду про визнання їх протиправними та нечинними.

Нацагентство з акредитації розмістилося у старовинній садибі Києва, оренда якого на ринку коштує півмільйона грн, - ЗМІ

У розпал війни Нацагентство з акредитації розмістилося у старовинній садибі, поряд зі старим ботанічним садом, Посольством Грузії та Володимирським собором – це приміщення на ринку нерухомості пропонували за 500 тисяч грн на місяць під резиденцію чи посольство.

Суддівська винагорода на 2024 рік розраховується тільки на фактичну чисельність суддів, — ДСА

Конкурси на вакантні посади суддів місцевих та апеляційних судів поки що під питанням.

  1. В Україні

Виправдовував агресію рф проти України: повідомлено про підозру представнику «руху пацифістів»

09:52, 8 вересня 2023
Підозрюваний називав рф, яка розв’язала та веде агресивну війну проти України, «міфічним ворогом».
Виправдовував агресію рф проти України: повідомлено про підозру представнику «руху пацифістів»
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Правоохоронні органи повідомили про підозру 42-річному мешканцю столиці за фактом виправдовування збройної агресії рф проти України.

Як повідомила Київська міська прокуратура, після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну підозрюваний, будучи діючим виконавчим секретарем ГО «Українського Руху Пацифістів» підписав та направив до однієї з державних установ лист, у додатках до якого долучив документ з назвою «Мирний порядок денний для України та світу».

«У вказаному зверненні підозрюваний називав рф, яка розв’язала та веде агресивну війну проти України, «міфічним ворогом», а повномасштабне вторгнення збройних сил рф в Україну – «загостренням збройних конфліктів», в якому винуваті обидві сторони.

Також він зазначав, що захист України проти окупаційних сил нібито «може і має здійснюватися ненасильницькими та беззбройними методами», - сказано у повідомленні.

Висновком судової лінгвістичної експертизи підтверджено, що вказані висловлювання мають пропагандистський характер та спрямовані на виправдання, визнання правомірною збройної агресії рф проти України.

У прокуратурі додали, що в межах слідства також встановлено, що підозрюваний на своєму телеграм-каналі активно закликав мешканців столиці використовувати різні способи уникнення від мобілізації.

Досудове розслідування триває.

Раніше ми писали, що Служба безпеки зібрала доказову базу на власника київської торговельної компанії, який причетний до фінансування збройної агресії рф. Мова йде про бізнес-структуру, яка імпортує і продає в Україні кліматичну техніку зі Східної Азії.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Людмила Біла
    Людмила Біла
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду
  • Сергій Джуга
    Сергій Джуга
    суддя Закарпатського апеляційного суду