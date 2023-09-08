Оправдывал агрессию рф против Украины: сообщено о подозрении представителю «движения пацифистов»

Подозреваемый называл рф, развязавшую и ведущую агрессивную войну против Украины, «мифическим врагом».

Правоохранительные органы сообщили о подозрении 42-летнему жителю столицы по факту оправдания вооруженной агрессии рф против Украины.

Как сообщила Киевская городская прокуратура, после начала полномасштабного вторжения рф в Украину подозреваемый, будучи действующим исполнительным секретарем ОО «Украинского Движения Пацифистов» подписал и направил в одно из государственных учреждений письмо, в приложениях к которому приобщил документ под названием «Мирная повестка дня для Украины и мира».

«В указанном обращении подозреваемый называл рф, развязавшую и ведущую агрессивную войну против Украины, «мифическим врагом», а полномасштабное вторжение вооруженных сил россии в Украину – «обострением вооруженных конфликтов», в котором виноваты обе стороны.

Также он отмечал, что защита Украины против оккупационных сил якобы «может и должна осуществляться ненасильственными и безоружными методами», – говорится в сообщении.

Выводом судебной лингвистической экспертизы подтверждено, что указанные высказывания носят пропагандистский характер и направлены на оправдание, признание правомерной вооруженной агрессии рф против Украины.

В прокуратуре добавили, что в рамках следствия также установлено, что подозреваемый на своем телеграм-канале активно призвал жителей столицы использовать разные способы избегания мобилизации.

Досудебное расследование продолжается.

Ранее Служба безопасности собрала доказательную базу на владельца киевской торговой компании, причастного к финансированию вооруженной агрессии рф. Речь идет о бизнес-структуре, импортирующей и продающей в Украине климатическую технику из Восточной Азии.

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