Глава Еврокомиссии усилит давление на ОАЭ с целью пресечения незаконной торговли с россией, — СМИ

Урсула Фон дер Ляен встретится с президентом ОАЭ шейхом Мохаммедом бен Заидом.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен намерена усилить давление на Объединенные Арабские Эмираты с целью ограничить экспорт подсанкционных товаров в россию. Об этом сообщает Bloomberg.

Планируется, что Урсула Фон дер Ляен встретится с президентом ОАЭ шейхом Мохаммедом бен Заидом в Абу-Даби 7 сентября.

По данным источников агентства, она попросит шейха выявлять большее сотрудничества и конструктивности, когда дело доходит до решения проблемы обхода санкций.

ЕС хотел бы, чтобы ОАЭ как первый шаг взяли на себя обязательство предоставлять больше своих торговых данных.

Издание отмечает, что эту тему уже поднимал посланец ЕС по санкциям, недавно посетившим страну.

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