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У врачебно-консультативных и медико-социальных экспертных комиссий, а также внештатных постоянно действующих военно-врачебных и врачебно-летних комиссий появится обязанность подать декларацию.

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В разгар войны Нацагентство по аккредитации разместилось в старинной усадьбе, рядом со старым ботаническим садом, Посольством Грузии и Владимирским собором – это помещение на рынке недвижимости предлагалось за 500 тысяч грн в месяц под резиденцию или посольство.

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  1. В мире

Глава Еврокомиссии усилит давление на ОАЭ с целью пресечения незаконной торговли с россией, — СМИ

17:45, 7 сентября 2023
Урсула Фон дер Ляен встретится с президентом ОАЭ шейхом Мохаммедом бен Заидом.
Глава Еврокомиссии усилит давление на ОАЭ с целью пресечения незаконной торговли с россией, — СМИ
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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен намерена усилить давление на Объединенные Арабские Эмираты с целью ограничить экспорт подсанкционных товаров в россию. Об этом сообщает Bloomberg.

Планируется, что Урсула Фон дер Ляен встретится с президентом ОАЭ шейхом Мохаммедом бен Заидом в Абу-Даби 7 сентября.

По данным источников агентства, она попросит шейха выявлять большее сотрудничества и конструктивности, когда дело доходит до решения проблемы обхода санкций.

ЕС хотел бы, чтобы ОАЭ как первый шаг взяли на себя обязательство предоставлять больше своих торговых данных.

Издание отмечает, что эту тему уже поднимал посланец ЕС по санкциям, недавно посетившим страну.

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