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Особенности регистрации возврата товаров, непроданных в связи с неявкой покупателя: разъяснение по РРО

10:11, 8 сентября 2023
В налоговой отметили, что в случае не получения или отказа от товара покупателем, при отправке их с помощью служб доставки достаточно в режиме регистрации произвести операцию возврата товаров.
Особенности регистрации возврата товаров, непроданных в связи с неявкой покупателя: разъяснение по РРО
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Центральное межрегиональное управление ГНС по работе с БПН указало на особенности регистрации возврата товаров, непроданных в связи с неявкой покупателя.

В ведомстве напомнили, что в соответствии с пунктом 5 раздела ІІІ Порядка регистрации и применения регистраторов расчетных операций, применяемых для регистрации расчетных операций за товары (услуги), утвержденного приказом Министерства финансов Украины от 14 июня 2016 г. № 547, зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины 05 июля 2016 года № 918/29048, регистрация продажи (возврата) товаров, предоставление услуг, получение (возврат) средств через РРО проводится одновременно с расчетной операцией.

Расчетный документ на полную сумму проведенной операции, созданный в бумажной и/или электронной форме, предоставляется лицу, которое получает или возвращает товар, получает услугу или отказывается от нее. Расчетная операция считается произведенной через РРО, если данные о ее объемах введены в режиме регистрации.

Таким образом, в случае не получения или отказа от товара покупателем, при отправке их с помощью служб доставки достаточно в режиме регистрации провести операцию возврата товаров на основании квитанции от службы доставки о возврате отправки и чеке РРО/ПРРО, в которых такие товары идентифицированы.

В налоговой также подчеркивают, что обязанностью именно продавца товаров является организация предоставления информации о подтверждении возврата товаров без их продаж от службы доставки.

Никаких актов на возврат средств составлять не нужно, так как такие акты составляются только в случаях возврата средств покупателю, а сумма возврата превышает 100 гривен.

Ранее в налоговой назвали нюансы по возобновлению ответственности за нарушение требований законодательства по РРО.

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