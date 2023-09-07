Глава Єврокомісії посилить тиск на ОАЕ з метою припинення незаконної торгівлі з росією, — ЗМІ

Урсула Фон дер Ляєн зустрінеться з президентом ОАЕ шейхом Мохаммедом бен Заїдом.

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн має намір посилити тиск на Об'єднані Арабські Емірати з метою обмежити експорт підсанкційних товарів до росії. Про це повідомляє Bloomberg.

Планується, що Урсула Фон дер Ляєн зустрінеться з президентом ОАЕ шейхом Мохаммедом бен Заїдом в Абу-Дабі 7 вересня.

За даними джерел агентства, вона попросить шейха виявляти більше співробітництва та конструктивності, коли справа доходить до вирішення проблеми обходу санкцій.

ЄС хотів би, щоб ОАЕ як перший крок взяли на себе зобов'язання надавати більше своїх торгових даних.

Видання зазначає, що цю тему вже порушував посланець ЄС із санкцій, який нещодавно відвідав країну.

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