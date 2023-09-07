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Стажировка студентов: Гоструда объясняет, что нужно указать в трудовой

21:27, 7 сентября 2023
Запись в трудовую книжку должна быть внесена в недельный срок со дня принятия студента на стажировку.
Стажировка студентов: Гоструда объясняет, что нужно указать в трудовой
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Восточное межрегиональное управление Государственной службы по вопросам труда объясняет нюансы внесения в трудовую книжку записи о стажировке студента.

Запись о прохождении стажировки работодатель вносит в трудовую книжку (при наличии), которая в случае отсутствия по требованию работника оформляется согласно законодательству.

Сведения о прохождении стажировки вносятся в реестр застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования в порядке, установленном Пенсионным фондом по согласованию с центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование и реализацию государственной политики в сфере социальной защиты населения.

Порядок заключения договора о стажировке и типовую форму договора о стажировке утвержден постановлением КМУ №20 «Об утверждении Порядка заключения договора о стажировке соискателей профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего образования у работодателя и Типовой формы договора о стажировке соискателей профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего, высшего образования у работодателя» (далее – Прядок №20).

После заключения договора о стажировке работодатель утверждает индивидуальную программу стажировки и выдает приказ о прохождении стажировки, в котором указываются сроки и место его прохождения (структурное подразделение), профессия (квалификация) или специальность (образовательная степень) стажера, режим стажировки, а также его руководитель ( п. 10 Порядка №20).

На основании приказа (распоряжения) работодатель должен внести запись о прохождении студентом (учеником) стажировки в его трудовую книжку, в соответствии с требованиями абзаца пятого ч. 1 ст. 29 Закона №5067 и п. 13 Порядка №20.

Согласно Инструкции о порядке ведения трудовых книжек работников, утвержденной совместным приказом Министерства труда, Министерства юстиции, Министерства социальной защиты населения Украины от 29.07.1993 №58 (далее – Инструкция №58):

запись в трудовую книжку должна быть внесена в недельный срок со дня принятия студента (ученика) на стажировку (п. 2.2 Инструкции №58);

в трудовой книжке указывают: должность; период и место прохождения стажировки (структурное подразделение); специальность (квалификацию) или профессию (квалификационный уровень) стажера (п. 2.17 Инструкции №58).

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